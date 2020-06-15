В центре Москвы парочка устроила оргию на глазах у прохожих
В центре Москвы на Хохловский площади парочка в окружении людей с камерами и телефонами публично занималась сексом на фоне ослабления карантинных мер.
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Видео опубликовал Телеграм-канал “Подъем”.
Сообщается, что публичная оргия произошла в так называемой Яме, где часто собирается "золотая молодежь" российской столицы.
Известно, что молодые люди с удовольствием позировали для своих товарищей и прохожих, которые снимали половой акт. Видео тут же выкладывали в интернет.
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В полиции сообщили, что никаких заявлений по данному факту написано не было. Никаких претензий к паре у копов нет.
Внимание!!! Видео 18+
Напомним, в Одессе школьница распространяла детское порно. Одесская школьница создала и администрировала Telegram-канал с порнографией, в том числе детской.
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