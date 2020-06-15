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В центре Москвы парочка устроила оргию на глазах у прохожих

Комментариев: 3
Появилось видео из горячей секс-вечеринки.
Парочка занялась сексом в центре Москвы
Парочка занялась сексом в центре Москвы
скриншот видео

В центре Москвы на Хохловский площади парочка в окружении людей с камерами и телефонами публично занималась сексом на фоне ослабления карантинных мер.

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Видео опубликовал Телеграм-канал “Подъем”.

Сообщается, что публичная оргия произошла в так называемой Яме, где часто собирается "золотая молодежь" российской столицы.

Известно, что молодые люди с удовольствием позировали для своих товарищей и прохожих, которые снимали половой акт. Видео тут же выкладывали в интернет.

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В полиции сообщили, что никаких заявлений по данному факту написано не было. Никаких претензий к паре у копов нет.

Внимание!!! Видео 18+

Напомним, в Одессе школьница распространяла детское порно. Одесская школьница создала и администрировала Telegram-канал с порнографией, в том числе детской.

 

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Теги: секс, оргия, публичный секс
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Комментариев (3)
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бяка-zluka    15.06.2020, 12:55
Оценка:  -2
бяка-zluka
Православные? Раииссиия вперди........
Lyonya-Space    15.06.2020, 12:48
Оценка:  0
Lyonya-Space
Скрепно то как!
pay_999    15.06.2020, 12:45
Оценка:  -27
pay_999
на Хохловский площади - тролят ))
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