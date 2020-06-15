В РФ американца приговорили к 16 годам за шпионаж

Защита Пола Уилана обжалует приговор. Вина мужчины "абсолютно не доказана", заявил американский посол.

Московский городской суд в понедельник, 15 июня, вынес приговор гражданину США Полу Уилану по делу о шпионаже, сообщает ТАСС.

"Суд постановил назначить Уилану наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в тексте приговора.

Сторона защиты американца обжалует его приговор. "Мы подадим жалобу", - сказала адвокат Ольга Карлова.

В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Уилана к 18 годам заключения.

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что глубоко разочарован решением суда.

"Я глубоко разочарован. Американский гражданин был приговорен к 16 годам... за преступление, вина в котором была абсолютно не доказана", - сказал он.

Он пообещал, что продолжит добиваться освобождения осужденного.

Напомним, на прошлой неделе в аннексированном Крыму так называемый "Севастопольский городской суд" приговорил уроженца города к 10 годам строгого режима по обвинению в шпионаже.

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