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Число случаев COVID в мире превысило 8 миллионов

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Более половины заболевших коронавирусом уже выздоровели, количество умерших приближается к 440 тысячам.
Несмотря на пандемию, в мире начали восстанавливать авиасообщение
Несмотря на пандемию, в мире начали восстанавливать авиасообщение

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 8 миллионов человек, свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Так, по состоянию на 12:00 в понедельник, 15 июня, обнаружено 8 013 218 случаев заражения. При этом 4 137 194 человека выздоровели, а 435 971 человек умер.

 

Отметим, в Европе ряд стран открыли границы в рамках смягчения карантинных ограничений. 

Также с 15 июня возобновились международные авиарейсы в Украине. Аэропорт Борисполь сегодня намерен обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии.

 

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Теги: Вирус, заболевание, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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