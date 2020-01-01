Китаец поссорился с мужчиной, который во время драки ударил его ножом-топориком в голову.

Мужчина с ножом в черепе сам пришел в больницу. О необычном инциденте сообщает Daily Mail.

Происшествие произошло в китайском городе Сяньнин. В местную больницу обратился пациент, в черепе которого торчал топорик для рубки мяса.

Китаец отмечает, что его ударили ножом во время драки. В ходе ссоры противник пострадавшего ударил его ножом по лбу. Несмотря на то, что топорик застрял в черепе мужчины, он сам пришел в клинику.

Cмотрите фотогалерею: Мужчина с ножом в голове сам пришел в больницу

Китайцу потребовалась срочная хирургическая операция. Сообщается, что он находится в больнице в стабильном состоянии.

Полиция заинтересовалась деталями инцидента и начала расследование.

Ранее сообщалось, что в больнице пациент с ножом в спине пошел покурить. Также Корреспондент писал о том, что похороненный заживо индиец выбрался из могилы.

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