Мужчина с ножом в голове сам пришел в больницу
Мужчина с ножом в черепе сам пришел в больницу. О необычном инциденте сообщает Daily Mail.
Происшествие произошло в китайском городе Сяньнин. В местную больницу обратился пациент, в черепе которого торчал топорик для рубки мяса.
Китаец отмечает, что его ударили ножом во время драки. В ходе ссоры противник пострадавшего ударил его ножом по лбу. Несмотря на то, что топорик застрял в черепе мужчины, он сам пришел в клинику.
Cмотрите фотогалерею: Мужчина с ножом в голове сам пришел в больницу
Китайцу потребовалась срочная хирургическая операция. Сообщается, что он находится в больнице в стабильном состоянии.
Полиция заинтересовалась деталями инцидента и начала расследование.
Ранее сообщалось, что в больнице пациент с ножом в спине пошел покурить. Также Корреспондент писал о том, что похороненный заживо индиец выбрался из могилы.
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