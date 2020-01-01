В Италии сняли большинство ограничений карантина

Обязательным остается соблюдение безопасной дистанции в один метр и ношение маски в закрытых помещениях.

Ношение масок на улице в Италии больше не требуется Андрей Мальгин

Финальный пакет ослаблений карантина вступил в силу в Италии с понедельника, 15 июня. Об этом сообщило издание Corriere della Sera.

Начали постепенный прием детей летние лагеря и сады, возобновили работу театры и кинотеатры – с условием обеспечения полной безопасности зрителей.

Также могут работать центры спа и термальные комплексы, но право окончательного решения передается властям на местах.

В ряде провинций, включая южные Калабрию и Апулию, а также остров Сицилия, северную Венето, столичную Лацио, с ограничениями разрешено открыть дискотеки.

С 25 июня разрешаются коллективные спортивные игры, в том числе на пляжах. Кроме того, в минувшие выходные состоялись первые полуфинальные матчи в рамках Кубка Италии по футболу.

С 20 июня возобновляется местный чемпионат по футболу. Разрешается проводить так называемые сагре - массовые застолья, часто устраиваемые в курортных городах и сопровождающие культурные мероприятия.

При этом сохраняется ограничение на максимальное число участников: 1 тыс. человек - для событий на открытом воздухе и 200 человек - в закрытых помещениях. Сохраняется носить маски в закрытых помещениях и в транспорте.

Обязательным остается соблюдение безопасной дистанции в один метр. Также с понедельника в Италии снимается ограничение на число пассажиров в самолетах. Однако на протяжении всего полета пассажир должен сидеть в маске, меняя ее каждые четыре часа. Рекомендовано не пускать в самолет с ручным багажом.

Напомним, число новых заражений коронавирусом в Италии по состоянию на 12 июня составило 379, из них 252 – в Ломбардии. За сутки скончались 53 человека , в том числе 25 в Ломбардии. Общее число жертв достигло 34 167 человек.

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