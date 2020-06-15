В Индонезии разбился истребитель ВВС

Самолет упал в жилом районе, неподалеку от школы. При этом о возможных жертвах пока не сообщается.

На острове Суматра потерпел крушение истребитель Hawk 209 ВВС Индонезии. Об этом сообщает газета The Jakarta Post в понедельник, 15 июня.

По словам пресс-секретаря ВВС страны Фаджара Адриянто, истребитель вылетел с базы Русмин Нуриядин и разбился в центральной части Суматры, неподалеку от села Кубанг Джая.

Пилот успел катапультироваться и выжил. Сейчас он находится под наблюдением врачей в местном госпитале военно-воздушных сил Индонезии.

Самолет упал в жилом районе, неподалеку от школы. Власти приступили к расследованию обстоятельств инцидента, при этом о возможных жертвах пока не сообщается.

Напомним, 6 июня в Индонезии разбился военный вертолет Ми-17. Инцидент произошел в провинции Центральная Ява. Тогда четверо военнослужащих погибли, пятеро пострадали. Один из раненых позже умер в больнице.

Также сообщалось, что за неделю в США потерпели крушение два самолета пятого поколения – F-22 и F-35. Оба инцидента произошли с самолетами, которые приписаны к авиабазе Эглин во Флориде.

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