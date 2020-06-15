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В Индонезии разбился истребитель ВВС

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Самолет упал в жилом районе, неподалеку от школы. При этом о возможных жертвах пока не сообщается.
Обломки истребителя Hawk 209
Обломки истребителя Hawk 209
The Jakarta Post

На острове Суматра потерпел крушение истребитель Hawk 209 ВВС Индонезии. Об этом сообщает газета The Jakarta Post в понедельник, 15 июня.

По словам пресс-секретаря ВВС страны Фаджара Адриянто, истребитель вылетел с базы Русмин Нуриядин и разбился в центральной части Суматры, неподалеку от села Кубанг Джая.

Пилот успел катапультироваться и выжил. Сейчас он находится под наблюдением врачей в местном госпитале военно-воздушных сил Индонезии.

Самолет упал в жилом районе, неподалеку от школы. Власти приступили к расследованию обстоятельств инцидента, при этом о возможных жертвах пока не сообщается.

Напомним, 6 июня в Индонезии разбился военный вертолет Ми-17. Инцидент произошел в провинции Центральная Ява. Тогда четверо военнослужащих погибли, пятеро пострадали. Один из раненых позже умер в больнице.

Также сообщалось, что за неделю в США потерпели крушение два самолета пятого поколения – F-22 и F-35. Оба инцидента произошли с самолетами, которые приписаны к авиабазе Эглин во Флориде.

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Теги: авиакатастрофа, авиация, самолет, Индонезия, ВВС, авария, крушение, истребитель, пилот, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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