Американец после поездки в магазин оставил сына и дочь в автомобиле на солнцепеке и отправился домой. Вспомнив о детях почти через пять часов, он обнаружил их мертвыми.

Житель американского города Талса в штате Оклахома Дастин Ли Деннис поехал с детьми в магазин. Вернувшись, он отправился домой спать, оставив детей в пикапе. Через несколько часов мужчина обнаружил сына и дочь на полу в авто. Приехавшие медики помочь детям ничем не смогли, сообщает Fox23.

31-летний Деннис проспал дома примерно пять часов и только потом хватился своих детей - четырехлетней дочери и трехлетнего сына.

Когда он увидел детей на полу своего пикапа, то перенес их в дом и вызвал скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть малышей. Точная причина их смерти пока не уточняется.

Полицейские предъявили мужчине обвинения в убийстве второй степени. Он арестован.

Метеорологи сообщили, что в тот день температура воздуха в городе превысила +30 °C.

Cмотрите фотогалерею: Отец оставил детей на жаре в авто и ушел домой спать

Ранее мы писали, что в Обухове родители закрыли маленьких детей в машине. Случайный прохожий освободил детей и вызвал полицию.

Также напомним, что ученые считают, что смертоносная жара на планете усилится.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet