Американский истребитель F-15 рухнул в Северное море

Самолет взлетел с военно-воздушной базы США в Великобритании для выполнения тренировочного полета.

Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья графства Восточный Йоркшир на севере Великобритании. Об этом сообщил телеканал Sky News в понедельник со ссылкой на заявление американских военных.

Указано, что инцидент произошел рядом с мысом Фламборо-Хед в районе 09:40 по местному времени (11:40 по Киеву). На борту самолета, взлетевшего с военно-воздушной базы США в Великобритании, с тренировочным полетом находился один пилот. Его судьба неизвестна. В поисках задействованы четыре самолета. О причинах аварии пока нет данных.

Напомним, в конце мая в США потерпели крушение два самолета пятого поколения – F-22 и F-35. Оба инцидента произошли с самолетами, которые приписаны к авиабазе Эглин во Флориде.

Также в понедельник сообщалось, что на острове Суматра потерпел крушение истребитель Hawk 209 ВВС Индонезии. Пилот выжил.

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