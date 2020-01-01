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Американский истребитель F-15 рухнул в Северное море

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Самолет взлетел с военно-воздушной базы США в Великобритании для выполнения тренировочного полета.
Инцидент произошел рядом с мысом Фламборо-Хед
Инцидент произошел рядом с мысом Фламборо-Хед
RAF Lakenheath

Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья графства Восточный Йоркшир на севере Великобритании. Об этом сообщил телеканал Sky News в понедельник со ссылкой на заявление американских военных.

Указано, что  инцидент произошел рядом с мысом Фламборо-Хед в районе 09:40 по местному времени (11:40 по Киеву). На борту самолета, взлетевшего с военно-воздушной базы США в Великобритании, с тренировочным полетом находился один пилот. Его судьба неизвестна. В поисках задействованы четыре самолета. О причинах аварии пока нет данных.

Напомним, в конце мая в США потерпели крушение два самолета пятого поколения – F-22 и F-35. Оба инцидента произошли с самолетами, которые приписаны к авиабазе Эглин во Флориде.

Также в понедельник сообщалось, что на острове Суматра потерпел крушение истребитель Hawk 209 ВВС Индонезии. Пилот выжил.

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Теги: авиакатастрофа, США, авиация, самолет, ВВС, море, крушение, пилот, Великобритания, самолеты, ВВС США
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Источник: korrespondent.net

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