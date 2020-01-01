Старушка в опасности. Геополитические последствия коронавируса для Европы

Пандемия COVID-19 в Европе пошла на спад, и государства континента начали подсчитывать потери — демографические и экономические.

2 июня Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики ядерного сдерживания, которым в Кремле дают понять всему миру, что готовы применять ядерное оружие, дабы не допустить агрессии против России, пишет Евгений Магда в №8-10 Журнала Корреспондент. Тут важны детали, как всегда в большой политике: концепция уже была — утвержденная Дмитрием Медведевым 10 лет назад, когда тот был местоблюстителем Путина ради соблюдения перерыва в президентстве.

Но, может, изменилась суть политики ядерного сдерживания? Нет, критерии применения ядерного оружия не изменились. Тогда зачем? И почему именно сейчас? Это важные вопросы, так как РФ является соседом, который предпринял шесть лет назад неспровоцированную агрессию в адрес Украины и аннексировал часть украинской территории.

Популярность Путина падает (пусть и не так быстро, как рассчитывают его оппоненты), преемник-2024 официально не определен, хотя вовсю идет переписывание российской конституции. Переписывают ее, очевидно, чтобы российский президент сохранил и дальше свой пост или получил другие инструменты контроля над политической системой своей страны.

Поэтому демонстрация «ядерного зонтика» и возможности укола ним — достаточно логичный жест. После краха Договора о ракетах средней и малой дальности и показательных уничтожений турецкими беспилотниками Bayraktar TB2 российских пушечно-ракетных комплексов Панцирь в Ливии в Москве решили напомнить о собственном ядерном потенциале. Кстати, пресловутый зонтик Россия показательно готова раскрыть и над своими союзниками, перечень которых предусмотрительно не озвучен.

ОТВЕТ МОСКВЕ

Уместность активизации Кремля уже оценили в ведущих мировых столицах, и нет сомнений, что политические ответы прозвучат. Именно политические, поскольку военный бюджет США, к примеру, в 15 раз превышает российский (существенно превышая и расходы других государств НАТО на оборону).

Давнишний призыв Дональда Трампа к европейским союзникам по Альянсу увеличить расходы на оборону с 2% ВВП до 4% еще в 2017 году был встречен без энтузиазма. В коронавирусных реалиях у большинства государств Старого Света нет возможности взвинтить ассигнования на оборону. Действующий американский президент сражается не только с Джо Байденом в схватке за Белый дом, но и противостоит пандемии, экономические последствия которой выглядят убийственными для его правления. Добавьте к этому массовые протесты, охватившие многие штаты, и вы поймете, что Трампу придется набирать очки на международной арене как минимум для сохранения уверенности в собственных силах.

EPA

Недавнее авиатурне звена стратегических бомбардировщиков В-1В, показавших себя во всей ударной красе в небе Швеции и Украины, можно назвать зримым предупреждением Кремлю из Вашингтона. И хотя турне состоялось за четыре дня до опубликования путинского ядерного указа, это было именно предупреждение, вне сомнений. И не только Москве, хотя маршрут лежал от США через Атлантику, над Восточной Европой, Черным морем вдоль берегов Крыма, где РФ разместила ударные силы, нацеленные на Западную Европу, прежде всего.

Но при этом преувеличивать степень напряженности в отношениях России и США все же не стоит. Осознающая превосходство в военном плане, администрация Трампа отдает предпочтение отказу от подписанных Москвой и Вашингтоном в период перестройки в СССР и сразу после распада Союза международных договоров, чтобы развязать себе руки.

Но в современном мире широкомасштабные боевые действия не могут начаться одномоментно. Кстати, по этой причине необходимо обратить внимание на разворачивание двух российских армий на границе с Украиной и постоянные широкомасштабные учения российских армейцев. Но чем дальше на запад Европы, тем меньше в России видят военную угрозу, хотя и помнят обещания времен холодной войны омыть танковые гусеницы в водах Ла-Манша. Германия, Франция и Италия ощущают гибридные угрозы (одна взломанная российскими хакерами почта Ангелы Меркель чего стоит), но отнюдь не военную опасность со стороны России. Ведущими европейскими странами она рассматривается скорее как партнер по продаже энергоресурсов и гигантский рынок сбыта европейских товаров с высокой добавленной стоимостью. Отчаянные попытки завершить строительство газопровода Nord Stream 2 — прекрасное тому подтверждение. События последних месяцев только увеличили заинтересованность лидеров ЕС в российском рынке, но они не спешат отказываться от санкций против России, введенных из-за ее агрессии против Украины. По крайней мере, Меркель уже выступила за их продолжение.

Берлин будет во второй половине 2020 года председательствовать в Совете ЕС, и урегулирование конфликта на Донбассе будет одним из приоритетов. С этим связан и майский вояж в столицу Германии Дмитрия Козака, и десант там 2 июня представительской украинской делегации. Правда, ни эмиссар Кремля в одиночном разряде, ни украинская команда не спешат заявлять о достигнутых успехах. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, напомню, предложили план помощи пострадавшим от коронавируса государствам Евросоюза, но он воспринят без энтузиазма частью государств ЕС.

МОСТ ДО ВАРШАВЫ

Соединенные Штаты в европейских делах не ограничиваются санкционным давлением на Nord Stream 2, который способен создать конкуренцию заокеанскому сжиженному газу. Вашингтон делает ставку на бывшие государства социалистического лагеря, сегодня являющиеся амбициозными членами Европейского Союза. В Польше не просто помнят о событиях 1939 года, но и до сих пор переживают смерть Леха Качиньского и большой группы польской политической элиты в Смоленской авиакатастрофе 10 лет назад.

Сложно представить себе потепление в польско-российских отношениях — при любом исходе президентских выборов, намеченных на 28 июня. Зато создание Форта Трамп — оформление на постоянной основе американского военного присутствия — можно назвать коллективной задачей польского истеблишмента. А тут еще посол США в Польше Джорджетт Мосбахер не исключила переноса туда американского ядерного арсенала из Германии.

Военное присутствие США в Польше может стать серьезным раздражителем для России, которая продолжает наращивать свои арсеналы в оккупированном Крыму. Черноморский регион остается зоной повышенной напряженности, и в нем Штаты делают ставку на Румынию, демонстрировавшую в последние годы внушительный экономический рост и отсутствие пророссийских партий в политическом спектре. Впрочем, сбрасывать со счетов в военно-политическом плане Турцию даже после многочисленных геополитических кульбитов Реджепа Эрдогана в Вашингтоне также не спешат.

Может ли в нынешнем турбулентном мире спокойно чувствовать себя Украина? К сожалению, нет, ведь способность дать отпор агрессии России не привела в итоге к отказу Кремля от стремления вернуть нашу страну в зону своего исключительно влияния. Там хорошо видят сворачивание темпов европейской и, что важнее, евроатлантической интеграции, равно как и слышат нежелание президента Владимира Зеленского называть Россию агрессором.

КИЕВ — НА ПРОВОДЕ

Украина — не единственная мишень в восточноевропейской игре Путина, вряд ли спокойно может себя чувствовать и Беларусь, где в августе пройдут президентские выборы. Поэтому кроме боеготовности ВСУ официальному Киеву необходимо продвигать тезис о зависимости безопасности Европы в целом от урегулирования конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма. Пока получается не слишком убедительно.

Корреспондент Встреча украинской делегации в Германии

Возвращаясь к визиту украинской делегации в Берлин, трудно назвать прорывом прошедшую там встречу. Представители официального Киева, соскучившиеся по зарубежным поездкам, пожаловались на агрессивные действия россиян и привычно пообещали не пересекать красные линии в процессе урегулирования конфликта на Донбассе.

Правда, начали говорить о переговорах по поводу деоккупации Крыма, в которых, вероятно, не станет принимать участия Россия. Для диалога с Германией, уже шесть лет несущей вместе с Францией ответственность за урегулирование конфликта на Донбассе, откровенно мало.

Громко ссориться с Москвой Берлин не станет, возможности единолично погрозить пальчиком Путину у Меркель объективно нет. Обещание посетить после Берлина Париж из уст Андрея Ермака вряд ли свидетельствует о грядущем дипломатическом прорыве. Изрядно замусоленный козырь Банковой — готовность провести местные выборы 25 октября на подконтрольной территории и в ОРДЛО — плохо соотносится со стремлением снова начать говорить о деоккупации Крыма. При этом Украина остается в «цейтноте Зеленского», который отвел на урегулирование конфликта на Донбассе один год. Пора бы начинать доставать новые козыри и искать пути влияния на оппонентов. Ну и на союзников тоже.