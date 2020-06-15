В США протестующие снесли памятник Отцу-основателю
После сносов памятников Христофору Колумбу протестующие в США переключились на памятники бывших президентов страны.
В городе Портленд, штат Орегон, участники акции протеста снесли статую третьего президента и одного из Отцов-основателей США Томаса Джефферсона. Об этом сообщает OregonLive.
Протестующие написали на монументе "Рабовладелец", а после этого с помощью веревок свалили с постамента статую Томаса Джефферсона. В акции участвовало около тысячи человек.
Томас Джефферсон был одним из авторов Декларации о независимости и принимал активное участие в подготовке Билля о правах.
Ранее сообщалось, что в США массово оскверняют памятники Колумбу.
Также Корреспондент писал, что участник протестов в США опрокинул на себя статую и впал в кому.
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