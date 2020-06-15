Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США протестующие снесли памятник Отцу-основателю

Комментариев: 3
После сносов памятников Христофору Колумбу протестующие в США переключились на памятники бывших президентов страны.

В городе Портленд, штат Орегон, участники акции протеста снесли статую третьего президента и одного из Отцов-основателей США Томаса Джефферсона. Об этом сообщает OregonLive.

Протестующие написали на монументе "Рабовладелец", а после этого с помощью веревок свалили с постамента статую Томаса Джефферсона. В акции участвовало около тысячи человек.

Томас Джефферсон был одним из авторов Декларации о независимости и принимал активное участие в подготовке Билля о правах.

 

 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, беспорядки, протесты, видео, памятник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
zadneprohodchik    15.06.2020, 17:42
Оценка:  0
zadneprohodchik
дибилы
х1976х    15.06.2020, 17:17
Оценка:  -2
х1976х
майдаунизм процветает.
Vixerunt    15.06.2020, 16:58
Оценка:  +3
Vixerunt
чёрный понимает только плеть, никакие др. уговоры и здравые домыслы ему не понять. Это просто такой тип людей которые от битья становятся только воспитание и законопослушны. Уберёшь розги начнётся безпредел вплоть до развала самого гос-ва.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь