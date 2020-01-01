В Мали после боя пропали более 40 военных

На базу вернулись только четыре автомобиля из 14. Остальные транспортные средства и 44 военных пропали без вести.

На юге Мали колонна военнослужащих попала в засаду, после чего более 40 солдат пропали без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ в понедельник, 15 июня.

Инцидент произошел в воскресенье днем в области Сегу рядом с мавританской границей.

"Сначала несколько автомобилей военных подорвались на минах, затем колонна была обстреляна из крупнокалиберного оружия", – говорится в сообщении.

Военным оказали поддержку с воздуха, но они понесли тяжелые потери. На базу вернулись только четыре автомобиля из 14, остальные транспортные средства и 44 военных пропали без вести.

Предполагается, что боевики проникли в район засады из леса Вагаду, служащим убежищем для ряда террористических группировок в регионе.

Ранее в Мали неизвестные террористы напали на лагерь военных в городе Бабма. Тяжеловооруженные нападавшие ворвались в город на автомобилях и мотоциклах. Тогда погибли 23 солдата.

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