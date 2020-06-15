Опубликован момент перестрелки водителя с полицией. 18+
Водитель обстрелял сотрудников полиции на Ленинском проспекте в Москве после остановки его за нарушение ПДД.
В Москве на Ленинском проспекте неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, есть пострадавшие. Видео происшествия опубликовано в соцсетях.
Очевидцы сообщают, что когда сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки, водитель открыл по ним огонь из пистолета. Стрелок был ранен и задержан полицией.
Два сотрудника ГИБДД находятся в тяжелом состоянии.
Внимание! Видео 18+
Ранее сообщалось, что в Киеве мелкое ДТП переросло в драку со стрельбой.
Также Корреспондент писал, что в Лос-Анджелесе из автомобиля расстреляли прохожих.
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