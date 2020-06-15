Опубликован момент перестрелки водителя с полицией. 18+

Водитель обстрелял сотрудников полиции на Ленинском проспекте в Москве после остановки его за нарушение ПДД.

В Москве на Ленинском проспекте неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, есть пострадавшие. Видео происшествия опубликовано в соцсетях.

Очевидцы сообщают, что когда сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки, водитель открыл по ним огонь из пистолета. Стрелок был ранен и задержан полицией.

Два сотрудника ГИБДД находятся в тяжелом состоянии.

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