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Опубликован момент перестрелки водителя с полицией. 18+

Комментариев: 1
Водитель обстрелял сотрудников полиции на Ленинском проспекте в Москве после остановки его за нарушение ПДД.

В Москве на Ленинском проспекте неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, есть пострадавшие. Видео происшествия опубликовано в соцсетях.

Очевидцы сообщают, что когда сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки, водитель открыл по ним огонь из пистолета. Стрелок был ранен и задержан полицией.

Два сотрудника ГИБДД находятся в тяжелом состоянии.

Внимание! Видео 18+

 
 

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Теги: Россия, Москва, видео, стрельба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
МаксимУм    15.06.2020, 19:06
Оценка:  0
МаксимУм
А где это фиерическое видео?
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