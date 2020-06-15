В Испании телерадиокомпания показала карту с "российским" Крымом

Пока что на карту с "российским" Крымом не отреагировало ни посольство Украины в Испании, ни МИД.

Пока в МИД не отреагировали на инцидент скриншот

В Испании телерадиокомпания RTVE опубликовала инфографику о распространении коронавируса в мире, на которой карта Украины отражена без аннексированного Крыма, а полуостров обозначен территорией России.

Если навести курсор на Крым, он будет обозначен цветом, которым обозначена и соседняя Россия.

В Министерстве иностранных дел Украины и посольстве Украины в Испании пока не отреагировали на инцидент.

Крим.Реалии пишет, что в адрес телекорпорации уже посылали запросы с просьбой объяснить причину публикации такой карты, но пока ответа не было.

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