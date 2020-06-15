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В Испании телерадиокомпания показала карту с "российским" Крымом

Комментариев: 1
Пока что на карту с "российским" Крымом не отреагировало ни посольство Украины в Испании, ни МИД.
Пока в МИД не отреагировали на инцидент
Пока в МИД не отреагировали на инцидент
скриншот
 
В Испании телерадиокомпания RTVE опубликовала инфографику о распространении коронавируса в мире, на которой карта Украины отражена без аннексированного Крыма, а полуостров обозначен территорией России. 
 
Если навести курсор на Крым, он будет обозначен цветом, которым обозначена и соседняя Россия.
 
В Министерстве иностранных дел Украины и посольстве Украины в Испании пока не отреагировали на инцидент.
 
Крим.Реалии пишет, что в адрес телекорпорации уже посылали запросы с просьбой объяснить причину публикации такой карты, но пока ответа не было.
 
Напомним, подобную ошибку с "российским Крымом" сделала недавно одна из самых известных газет Франции Le Monde. 
 

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Теги: Крым, Испания, карта, телерадиокомпания
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ФайныйДрузяка    15.06.2020, 19:12
Оценка:  -22
ФайныйДрузяка
А что не так с этой картой?Крым-территория Российской Федерации благодаря гражданину Турчинову.И показывать Коым"украинским",как минимум,глупо.
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