В Испании телерадиокомпания показала карту с "российским" Крымом
Пока что на карту с "российским" Крымом не отреагировало ни посольство Украины в Испании, ни МИД.
В Испании телерадиокомпания RTVE опубликовала инфографику о распространении коронавируса в мире, на которой карта Украины отражена без аннексированного Крыма, а полуостров обозначен территорией России.
Если навести курсор на Крым, он будет обозначен цветом, которым обозначена и соседняя Россия.
В Министерстве иностранных дел Украины и посольстве Украины в Испании пока не отреагировали на инцидент.
Крим.Реалии пишет, что в адрес телекорпорации уже посылали запросы с просьбой объяснить причину публикации такой карты, но пока ответа не было.
Напомним, подобную ошибку с "российским Крымом" сделала недавно одна из самых известных газет Франции Le Monde.
Еще Коррсепондент писал, что польский сайт опубликовал карту с "российским" Крымом.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент