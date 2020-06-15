Помпео возмущен приговором американцу в России

Госдепартамент требует немедленно освободить осужденного в России американца и возмущен условиями его содержания.

Госсекретарь США Майк Помпео возмущен приговором российского суда по делу американца Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже.

"Возмущены сегодняшним решением осудить Пола Уилана после тайного суда с засекреченными доказательствами и без должного допуска к процессу свидетелей защиты", - говорится в заявлении главы Госдепа.

Он также потребовал, чтобы осужденного немедленно освободили.

"Обращение российских властей с Уиланом было ужасающим. Россия не смогла обеспечить Уилану справедливое разбирательство в независимом и непредвзятом суде, а во время его содержания под стражей ставила его жизнь под угрозу, игнорируя его давние проблемы со здоровьем", - сказано в сообщении.

В Вашингтоне выразили озабоченность тем, что Уилан был лишен прав на справедливый процесс, который российская сторона была обязана ему гарантировать в соответствии с международными обязательствами, говорится в заявлении.

Как сообщалось, Московский городской суд приговорил Уилана к 16 годам тюрьмы. Защита будет общаловать приговор.

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