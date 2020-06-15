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Помпео возмущен приговором американцу в России

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Госдепартамент требует немедленно освободить осужденного в России американца и возмущен условиями его содержания.
Помпео требует освободить Уилана
Помпео требует освободить Уилана

Госсекретарь США Майк Помпео возмущен приговором российского суда по делу американца Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже. 

"Возмущены сегодняшним решением осудить Пола Уилана после тайного суда с засекреченными доказательствами и без должного допуска к процессу свидетелей защиты", - говорится в заявлении главы Госдепа.

Он также потребовал, чтобы осужденного немедленно освободили.

"Обращение российских властей с Уиланом было ужасающим. Россия не смогла обеспечить Уилану справедливое разбирательство в независимом и непредвзятом суде, а во время его содержания под стражей ставила его жизнь под угрозу, игнорируя его давние проблемы со здоровьем", - сказано в сообщении.

В Вашингтоне выразили озабоченность тем, что Уилан был лишен прав на справедливый процесс, который российская сторона была обязана ему гарантировать в соответствии с международными обязательствами, говорится в заявлении.

Как сообщалось, Московский городской суд приговорил Уилана к 16 годам тюрьмы. Защита будет общаловать приговор.

 

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Теги: Россия, США, шпионаж, американец, приговор, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ФайныйДрузяка    15.06.2020, 18:24
Оценка:  -22
ФайныйДрузяка
Конечно же давать 16 лет за шпионаж-это чудовищно.А вот если бы российские копы на камеру удушили бы его,надавив коленями на шею,был бы полный порядок!)))))
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