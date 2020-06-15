Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Польше украинцев расстреляли из газового пистолета

Комментариев: 2
Гражданина Польши возмутила украинская речь и он открыл стрельбу из газового пистолета по нашим гражданам.
Украинцы не пострадали
Украинцы не пострадали
rzeszow-news.pl
 
В польском городе Грудзендз произошло нападение на группу украинцев, которых расстреляли из газового пистолета. Об этом сообщает Express Bydgoski.
 
Согласно информации, 33-летний поляк прямо на улице напал на наших граждан, потому что его взбесила услышанная им украинская речь. 
 
Поляк стал выгонять приезжих из страны и угрожать им физической расправой, после чего достал газовый пистолет и начал стрелять в их сторону.
 
Украинцы не пострадали, очевидцы ЧП вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли, злоумышленник стал оказывать им сопротивление и бросать в них камни.
 
В результате он все же был задержан по обвинению в незаконном хранение оружия (оказалось, что он носил газовый пистолет без разрешения), оскорблении группы людей по национальному признаку.
 
Сейчас ему грозит до 8 лет тюрьмы, но на время суда он был освобожден из-под стражи под залог и личное обязательство отмечаться в полиции трижды в неделю.
 
Ранее сообщалось, что в селе Глоскув, близи Варшавы, группа неизвестных напала на трех граждан Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, украинцы, полиция, нападение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Жеральд    15.06.2020, 19:03
Оценка:  +1
Жеральд
ФайныйДрузяка - некуй свистеть.Українці їдуть до Польщі,поляки у Німечинну
Якийсь неадекват польський не зіпсує добрих відносин між Україною та Польщею
ФайныйДрузяка    15.06.2020, 18:33
Оценка:  -22
ФайныйДрузяка
В Польше тоже полно активистов-патриотов.Наши"не рабы"разрушили рынок зарплат в Польше,работая за гроши(по польским меркам).И за это их,мягко говоря,поляки не благодарят.Как бы наша пропаганда не кукарекала что наших"нерабов"там ждут.Ага,ждут.С оружием.))))))
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь