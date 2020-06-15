В Польше украинцев расстреляли из газового пистолета

Гражданина Польши возмутила украинская речь и он открыл стрельбу из газового пистолета по нашим гражданам.

В польском городе Грудзендз произошло нападение на группу украинцев, которых расстреляли из газового пистолета. Об этом сообщает Express Bydgoski

Согласно информации, 33-летний поляк прямо на улице напал на наших граждан, потому что его взбесила услышанная им украинская речь.

Поляк стал выгонять приезжих из страны и угрожать им физической расправой, после чего достал газовый пистолет и начал стрелять в их сторону.

Украинцы не пострадали, очевидцы ЧП вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли, злоумышленник стал оказывать им сопротивление и бросать в них камни.

В результате он все же был задержан по обвинению в незаконном хранение оружия (оказалось, что он носил газовый пистолет без разрешения), оскорблении группы людей по национальному признаку.

Сейчас ему грозит до 8 лет тюрьмы, но на время суда он был освобожден из-под стражи под залог и личное обязательство отмечаться в полиции трижды в неделю.

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