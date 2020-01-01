В мире стало меньше ядерных боеголовок - SIPRI

Количества ядерного оружия уменьшилось за счет утилизации старых образцов. При этом мощность имеющихся боеголовок возросла.

В мире уменьшилось количество ядерных боеголовок, но страны продолжают модернизировать ядерные арсеналы. Об этом сказано отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 15 июня.

Девять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея - к началу 2020 года вместе владели 13 400 единицами ядерного вооружения, что на 465 единиц меньше, чем в прошлом году.

В институте говорят, что такое снижение в значительной мере было связано с утилизацией устаревшего ядерного арсенала Россией и США, которые вместе до сих пор имеют более 90% мирового ядерного оружия. Так, количество ядерных боеголовок в США снизилось на 385, а в России - на 125.

При этом в России и США реализуются масштабные и дорогостоящие программы по замене и модернизации своих ядерных боеголовок, систем доставки ракет и самолетов, а также объектов по производству ядерного оружия. Обе страны отвели новые или расширенные роли ядерному оружию в своих военных планах и доктринах, что знаменует существенное изменение тенденции после холодной войны к постепенной маргинализации ядерного оружия.

Отмечается также, что ядерные арсеналы других семи государств значительно меньше, но все эти страны либо разрабатывают, либо внедряют новые системы вооружений, либо объявили о своем намерении сделать это.

Так, Китай впервые разрабатывает так называемую ядерную триаду, состоящую из новых ракет наземного и морского базирования и самолетов с ядерным оружием. Индия и Пакистан постепенно наращивает количество и разнообразие своих ядерных сил, а Северная Корея уделяет приоритетное внимание своей военной ядерной программе как центрального элемента стратегии национальной безопасности.

Напомним, что ранее в США испытали ядерное оружие с истребителя F-15E. Сброшенная с высоты свыше семи километров имитация ядерной бомбы B61-12 находилась в воздухе в течение примерно 55 секунд.

Также сообщалось, что РФ утвердила условия использования ядерного оружия. В России прописали в документе, при каких обстоятельствах могут применить ядерное оружие. Решение принимает президент.

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