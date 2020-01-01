Греция открыла туристический сезон

Украинцам по прибытию в Грецию придется сдавать тест на коронавирус и проходить изоляцию до двух недель.

Греция открыла главные аэропорты в Афинах и Салониках для граждан ЕС и граждан третьих стран в рамках возобновления туризма после трех месяцев карантина. Об этом сообщает Ekathimerini в понедельник, 15 июня.

Приезжим из стран, определенных Агентством по безопасности полетов (EASA) как опасные из-за пандемии, нужно будет сдать тест. Туристы с отрицательным результатом подлежат обязательному карантину на 7 дней, тогда как те, кто сдаст положительный тест, должны провести 14 дней под контролируемым карантином.

В то же время прибывающие из следующих стран с низким уровнем риска, будут подвергаться только случайным проверкам Албания, Китай, Австралия, Япония, Израиль, Ливан, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Сербия, Южная Корея.

Украина входит в список стран с высоким риском заражения, поэтому по прилету необходимо будет сдавать тест и проходить карантин. Кроме того, нельзя будет прилететь в Грецию, а затем отправиться в другую европейскую страну. Также ограничения на въезд остаются для пассажиров из Великобритании и Турции.

Ожидается, что уже с 1 июля международные рейсы будут разрешены во все аэропорты Греции, и путешественники будут проходить по прибытии только выборочные проверки.

Напомним, что ранее Минздрав рассказал о туризме в условиях пандемии. В Министерстве пока не могут сказать украинцам, когда можно планировать путешествия за границу.

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