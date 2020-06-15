Народные республики. Новая волна протестов в США

В Атланте полицейские застрелили афроамериканца, а в Сиэтле Протестующие в Сиэтле протестующие заняли несколько кварталов и объявили их "автономной зоной".

Протесты в США на фоне борьбы с расизмом продолжаются. Дошло уже до создания псевдо-народных республик. В Сиэтле штата Вашингтон демонстранты даже создали свободную от полиции автономную зону. Но Дональд Трамп винит во всем почему-то СМИ.

Убийство в Атланте

В Атланте (штат Джорджия) сотрудник полиции застрелил 27-летнего афроамериканца Рейшарда Брукса. Тот заснул в машине возле ресторана быстрого питания Wendy’s. Местные жители сообщили об этом в полицию, так как его автомобиль мешал другим машинам подъехать к ресторану. Прибыв на место, двое полицейских провели тест на алкоголь и установили, что Брукс был нетрезв.

Мужчину попытались задержать, однако он оказал сопротивление. Сотрудники полиции хотели применить электрошокер, но Брукс выхватил его и начал убегать. Полицейские побежали за ним. Во время погони Брукс направил электрошокер на одного из сотрудников полиции. Тот выстрелил. Брукс был ранен и умер в больнице. Один из полицейских также пострадал, ему оказали медицинскую помощь.

Конечно, инцидент вызвал протесты в Атланте. Протестующие перекрыли крупное шоссе в центре города, остановив движение на нем на 45 минут. В ходе протестов также подожгли ресторан Wendy’s, возле которого смертельно ранили Брукса.

При разгоне протестующих полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, были задержаны 36 человек.

Адвокат семьи Брукса Крис Стюарт заявил, что погибший был отцом четверых детей и был убит после празднования дня рождения своей дочери. Адвокат также отметил, что в штате Джорджия электрошокер не считается смертельным оружием, и призвал выдвинуть против полицейского, который выстрелил в мужчину, обвинения в “неоправданном применении силы со смертельным исходом, что равносильно убийству”.

Бюро расследований штата Джорджия начало расследование происшествия. Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс заявила, что по ее мнению, сотрудник полиции неправомерно применил огнестрельное оружие при задержании Брукса. Полицейского уволили. Его напарника, который участвовал в задержании, отстранили от оперативной работы. Глава полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку.

Автономная зона в Сиэтле

Сиэтл вообще превратился в главный центр протестов. Полиция после продолжительных столкновений с участниками уличных протестов оставила здание Восточного участка Сиэтла, находящееся поблизости от Капитолийского холма. Надпись над входом протестующие изменили, написав “народный (вместо полицейский) департамент Сиэтла”. Где-то все “народное” мы уже видели.

Активисты назвали занятое пространство “автономной зоной Капитолийского холма” (Capitol Hill Autonomous Zone, CHAZ). Другой вариант названия — “организованный протест на Капитолийском холме” (Capitol Hill Organized Protest, CHOP).

Большая часть предприятий в этом районе закрылась. Заведения общепита продолжают работать.

USA Today отмечает, что, так как территория не контролируется полицией, городские чиновники обсуждали с протестующими проблемы вывоза мусора, работы канализации и экстренной помощи.

Президент США Дональд Трамп назвал происходящее леворадикальным захватом и призвал мэра Сиэтла Дженни Деркан и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли навести порядок. Деркан посоветовала Трампу вернуться в бункер под Белым домом.

Что говорит Трамп

Дональд Трамп заявил, что американские СМИ намеренно игнорируют протесты в Сиэтле.

"Кто-нибудь замечает, как в публикующих фейки СМИ мало обсуждается леворадикальный захват Сиэтла? Это делается намеренно", — заявил Трамп. Глава государства добавил, что замалчивание ситуации в штате Вашингтон оказывает сильное политическое влияние.

Ранее Трамп заявлял, что Сиэтл захватили внутренние террористы, а городом управляют "радикальные левые демократы".

Протесты сильно бьют по рейтингу Трампа. Последние соцопросы свидетельствуют, что действия президента во время массовых волнений одобряет лишь 33% американцев. 57% опрошенных сообщили, что считают их неадекватными.

Резкое падение собственных предвыборных рейтингов всего лишь за пять месяцев до дня голосования, похоже, всерьез озаботило президента США. На этой неделе избирательный штаб Трампа объявил о возобновлении после трехмесячного перерыва массовых публичных акций сторонников главы Белого дома, несмотря на коронавирус.