Изначально сообщалось, что на посту главы правительства сменять друг друга будут лидеры трех партий, однако позже стало известно о двоих.

В Ирландии утвердили сразу двух премьеров, которые поочередно возглавят правительство страны. Такое решение было принято по итогам соглашения между тремя партиями, достигнутого спустя больше чем четыре месяца после выборов, пишет РИА Новости

Первым до декабря 2022 года правительство возглавит лидер либерально-республиканской партии Фианна Файл Михол Мартин. Вторым станет нынешний премьер и лидер правящей до выборов партии Фине Гэл Лео Варадкар.

Отметим, до сих пор в Ирландии не было ротации премьеров. В стране действовала система, при которой премьером становился лидер партии, получившей на выборах большинство, а заместителем премьера – лидер второй по количеству мест партии.

Однако выборы, прошедшие 8 февраля, завершились сломом традиционной двухпартийной системы.

Партия Фианна Файл получила самое большое количество мест в парламенте – 38, однако ее отрыв от конкурентов был минимален. Так, Фине Гэл получила 35 мандатов, а главной новостью стал успех радикально-республиканской партии Шинн Фейн, которая получила 37 мест в парламенте.

В прошлом Шинн Фейн была тесно связано с террористической организацией Ирландская республиканская армия, поэтому другие партии не стремились вступать с ней в коалицию. Сложные переговоры с "зелеными", получившими в парламенте 12 мест, привели к тому, что Шинн Фейн стала главной оппозиционной партией.

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