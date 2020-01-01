В США запретили прием гидроксихлорохина от COVID

Ранее препарат несколько недель принимал президент США Дональд Трамп для профилактики коронавируса.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) сообщило об исключении противомалярийного препарата гидроксихлорохин из списка лекарств, которые допускаются при лечении больных COVID-19. Об этом говорится в письме , опубликованном на сайте организации 15 июня.

Отмечается, что эксперты, изучив результаты клинических исследований гидроксихлорохина, пришли к выводу, что препарат, вероятнее всего, не помогает при лечении коронавирусной инфекции.

"FDA пришло к выводу, что больше не имеет смысла полагать, что пероральный состав гидроксихлорохина может быть эффективным при лечении COVID-19, а также неразумно полагать, что известные и потенциальные преимущества этого продукта перевешивают его известные и потенциальные риски”, - подчеркивается в документе.

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