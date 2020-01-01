В США запретили прием гидроксихлорохина от COVID
Ранее препарат несколько недель принимал президент США Дональд Трамп для профилактики коронавируса.
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) сообщило об исключении противомалярийного препарата гидроксихлорохин из списка лекарств, которые допускаются при лечении больных COVID-19. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте организации 15 июня.
Отмечается, что эксперты, изучив результаты клинических исследований гидроксихлорохина, пришли к выводу, что препарат, вероятнее всего, не помогает при лечении коронавирусной инфекции.
"FDA пришло к выводу, что больше не имеет смысла полагать, что пероральный состав гидроксихлорохина может быть эффективным при лечении COVID-19, а также неразумно полагать, что известные и потенциальные преимущества этого продукта перевешивают его известные и потенциальные риски”, - подчеркивается в документе.
Напомним, в мае президент США Дональд Трамп заявил, что принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса.
Ранее ученые пришли к выводу, что препараты от малярии повышают риск смерти от COVID-19.
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