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Трамп намерен оставить в Германии 25 тысяч военных

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В ФРГ находятся более 34 тысяч военнослужащих США, тогда как американский лидер говорит о 52 тысячах.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп пообещал сократить количество американских военных в Германии до 25 тысяч. Об этом 15 июня сообщило агентство Интерфакс.
 
Свое решение глава Белого дома объяснил тем, что Берлин платит в НАТО только один процент от ВВП, хотя должен платить два. Таким образом, как считает Трамп, ФРГ подводит альянс.
 
"Почему мы должны делать то, что делаем (предоставляя Германии военную защиту – ред.), если они не платят?" – подчеркнул президент США, добавив, что вернет всех военных, когда ФРГ увеличит оборонный бюджет.
 
По данным немецких СМИ, Вашингтон заранее не проинформировал Берлин о своем решении.
 
Также указано, что говоря о 52 тысячах американского контингента в ФРГ, Трамп имел в виду 34,5 тысячи солдат и офицеров, а также 17 тысяч гражданских лиц США, служащих в вооруженных силах.
 
В свою очередь, глава МИД  Германии Хайко Маас назвал сокращение американского контингента неудивительным, охарактеризовав отношения двух стран как сложные.
 
Ранее стало известно, что Трамп приказал сократить численность американских военнослужащих в Германии. По данным СМИ, к сентябрю планировали вывести из ФРГ 9,5 тысячи американских солдат и офицеров. 

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Теги: США, Германия, военные, войска, Трамп, Дональд Трамп, армия США
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Источник: korrespondent.net

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