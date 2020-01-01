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Активы Каримовой, возвращенные Узбекистану, потратят на соцпроекты

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Незаконные активы Гульнары Каримовой, вернула Франция. Средства поступили в госбюджет страны, указали в Минюсте.
Гульнара Каримова
Гульнара Каримова
Getty Images
 
Возвращенные Францией Узбекистану активы старшей дочери экс-президента страны Ислама Каримова, Гульнары Каримовой, будут потрачены на социальные проекты. Об этом сообщила в понедельник, 15 июня, руководитель пресс-службы министерства юстиции Узбекистана Севара Уринбаева.
 
"Эти средства переведены в государственный бюджет Республики Узбекистан и будут использованы в общем порядке. Средства, возвращенные из Франции, будут направлены на социальные проекты", - цитирует Уринбаеву информагентство Интерфакс.
 
Незаконные активы Гульнары Каримовой
 
18 марта Ташкентский городской суд по уголовным делам признал Гульнару Каримову "виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений".
 
При этом суд назначил Каримовой наказание в виде 13 лет и четырех месяцев лишения свободы.
 
Исчисляться этот срок будет с 21 августа 2015 года, постановил суд, засчитав сроки, к которым Каримова была приговорена по двум предыдущим приговорам: в августе 2015 года и декабре 2017 года.
 
По данным Минюста Узбекистана, данное министерство, а также Генпрокуратура страны при участии профильных ведомств сотрудничают с компетентными органами США, Швейцарии, Франции, России и других государств с целью возвращения в страну активов Гульнары Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов.
 
14 мая сообщалось, что Франция вернула Узбекистану десять миллионов долларов из этих незаконных активов.
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: Узбекистан, Франция, активы, хищение, Гульнара Каримова
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Источник: korrespondent.net

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