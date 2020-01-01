Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Франции облили краской бюст де Голля

Комментариев: 0
Вандалы покрасили бюст генерала в желтый цвет, а на основании монумента написали "сторонник рабства".
Во Франции облили краской бюст генерала де Голля
Во Франции облили краской бюст генерала де Голля
twitter.com/xavierbertrand
 
На севере Франции в городе Омон неизвестные раскрасили желтой краской бюст генерала Шарля де Голля. Об этом 15 июня сообщил в Twitter президент Совета региона О-де-Франс Ксавье Бертран.
 
"За несколько дней до торжеств, связанных с 18 июня, в то время, когда мы должны помнить, что генерал де Голль возглавлял движение сопротивления, вандализм в отношении этой статуи в Омоне возмутителен. Это требует серьезных ответных мер", - подчеркнул Бертран.
 
 
Ранее в городе Ле Павийон-Су-Буа еще один памятник де Голлю повредили аналогичным способом.
 
 
Напомним, 14 июня французский лидер Эммануэль Макрон заявил в обращении к нации, что Франция не будет стирать "след" своей истории и пообещал не допустить перемещения памятников.
 
Как сообщал Корреспондент.net, в последние недели на фоне антирасистских протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, по всему миру пострадали несколько десятков памятников.
 
В частности, в США повредили несколько памятников Христофору Колумбу, а в Великобритании - Уинстону Черчиллю. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: памятники и монументы, Франция, фото, вандализм, краска, расизм, вандалы, памятник, Шарль де Голль, де Голль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь