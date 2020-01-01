Вандалы покрасили бюст генерала в желтый цвет, а на основании монумента написали "сторонник рабства".

На севере Франции в городе Омон неизвестные раскрасили желтой краской бюст генерала Шарля де Голля. Об этом 15 июня сообщил в Twitter президент Совета региона О-де-Франс Ксавье Бертран.

"За несколько дней до торжеств, связанных с 18 июня, в то время, когда мы должны помнить, что генерал де Голль возглавлял движение сопротивления, вандализм в отношении этой статуи в Омоне возмутителен. Это требует серьезных ответных мер", - подчеркнул Бертран.

Cмотрите фотогалерею: Во Франции облили краской бюст де Голля

Ранее в городе Ле Павийон-Су-Буа еще один памятник де Голлю повредили аналогичным способом.

Cмотрите фотогалерею: Во Франции облили краской бюст де Голля

Напомним, 14 июня французский лидер Эммануэль Макрон заявил в обращении к нации, что Франция не будет стирать "след" своей истории и пообещал не допустить перемещения памятников.

Корреспондент.net , в последние недели на фоне антирасистских протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, по всему миру Как сообщал, в последние недели на фоне антирасистских протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, по всему миру пострадали несколько десятков памятников

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