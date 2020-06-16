В Северном море нашли тело пилота упавшего F-15

Причины крушения истребителя ВВС США на данный момент неизвестны. Имя пилота не называется, пока не проинформированы его родственники.

В Северном море у берегов Англии обнаружили тело пилота американского истребителя F-15, который потерпел крушение в ходе учебно-тренировочного полета 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба базы военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит, с которой взлетел самолет.

"Пилот упавшего F-15С Eagle из 48-го истребительного авиаполка ВВС США обнаружен, его смерть подтверждена", - говорится в сообщении, обнародованном в Twitter.

Отмечается, что имя пилота не будет названо, пока его семью не проинформируют об инциденте.

The pilot of the downed F-15C Eagle from the 48th Fighter Wing has been located, and confirmed deceased.



This is a tragic loss for the 48th Fighter Wing community, and our deepest condolences go out to the pilot's family and the 493rd Fighter Squadron.https://t.co/GwCWFwImaS — RAF Lakenheath (@48FighterWing) June 15, 2020

Ранее в море нашли обломки самолета. О причинах крушения не сообщается.

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