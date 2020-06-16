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В Северном море нашли тело пилота упавшего F-15

Комментариев: 1
Причины крушения истребителя ВВС США на данный момент неизвестны. Имя пилота не называется, пока не проинформированы его родственники.
F-15 Eagle
F-15 Eagle
 
В Северном море у берегов Англии обнаружили тело пилота американского истребителя F-15, который потерпел крушение в ходе учебно-тренировочного полета 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба базы военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит, с которой взлетел самолет.
 
"Пилот упавшего F-15С Eagle из 48-го истребительного авиаполка ВВС США обнаружен, его смерть подтверждена", - говорится в сообщении, обнародованном в Twitter. 
 
Отмечается, что имя пилота не будет названо, пока его семью не проинформируют об инциденте.
 
Ранее в море нашли обломки самолета. О причинах крушения не сообщается.
 
Напомним, авария произошла рядом с мысом Фламборо-Хед. Самолет вылетел с базы Лейкенхит в графстве Саффолк, которую используют ВВС Великобритании и США.
 

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Теги: Британия, самолет, тело, крушение, истребитель, пилот, Великобритания, ВВС США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ФaйныйДрузяка    16.06.2020, 05:49
Оценка:  -22
ФaйныйДрузяка
Не верю!Американские самолёты никогда не падают!Это всё кремлёвские фейки!
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