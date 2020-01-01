КНДР намерена вернуть военных в демилитаризованную зону

Пхеньян изучает план действий, чтобы заставить армию снова продвинуться в зоны, которые были демилитаризованы в соответствии с соглашением Север-Юг.

Северная Корея изучает возможность возвращения военных в зоны, которые были демилитаризованы в соответствии с межкорейскими соглашениями. Об этом говорится в заявлении Генштаба Корейской Народной Армии (КНА), распространенном северокорейским Центральным телеграфным агентством 16 июня.

"Наша армия внимательно следит за текущей ситуацией, в которой отношения между Севером и Югом становятся все хуже и хуже, и полностью готовится к тому, чтобы обеспечить надежную военную гарантию любых внешних мер, которые будут приняты партией и правительством", - подчеркнули в КНА.

Генштаб изучает "план действий для принятия мер, чтобы заставить армию снова продвинуться в зоны, которые были демилитаризованы в соответствии с соглашением Север-Юг".

"Мы приняли мнение отдела ЦК партии по делам единого фронта и отделов, курирующих вопросы с врагами, об исследовании плана действий для того, чтобы армия снова выступила в демилитаризованные межкорейской договоренностью зоны и приняла меры по превращению фронта в крепость и дальнейшему укреплению военной настороженности в отношении Юга", - указали в КНА.

Напомним, на прошлой неделе власти КНДР объявили о прекращении контактов с Южной Кореей по всем существующим каналам связи. Решение Пхеньяна вызвали пропагандистские листовки, которые забросили южнокорейские активисты.

У Ким Чен Ына грозят наказать Южную Корею Демилитаризованная зона шириной четыре км возникла по окончании Корейской войны в 1953 году. Соглашение о ее создании было подписано в селении Пханмунджом между Севером и Югом. Зона разделяет Корейский полуостров на две части - Северную и Южную Кореи. Демилитаризованная зона шириной четыре км возникла по окончании Корейской войны в 1953 году. Соглашение о ее создании было подписано в селении Пханмунджом между Севером и Югом. Зона разделяет Корейский полуостров на две части - Северную и Южную Кореи.