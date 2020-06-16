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Пекинская форма коронавируса заразнее выявленной в Ухане - ученый

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Различные генотипы вируса могут сделать вакцину менее эффективной, отметил вирусолог Ян Чжаньцю.
Жители Пекина, которые посетили или живут возле рынка Синьфади, стоят в очереди на тест
Жители Пекина, которые посетили или живут возле рынка Синьфади, стоят в очереди на тест

Коронавирус, обнаруженный у сотрудников оптового рынка в Пекине представляет более заразную форму, чем выявленный на рынке в Ухане. Об этом 15 июня сообщил вирусолог Уханьского университета Ян Чжаньцю, пишет газета Global Times.

Как подчеркнул ученый, за последние четыре дня в Пекине заразились 79 человек, что свидетельствует о чрезвычайной заразности вируса.
 
Чжаньцю также отметил, что зафиксированный в столице Китая коронавирус похож на форму, циркулирующую в Европе, и скорее всего он был завезен в Китай из одной из европейских стран.
 
"Несомненно, различные генотипы вируса могут сделать вакцину менее эффективной и даже вовсе неэффективной. Это значит, что вакцина должна быть эффективной против вирусов, циркулирующих как в Китае, так и в Европе, что создает дополнительные трудности при разработке вакцины", - указал он.
 
Напомним, на прошлой неделе на крупнейшем пекинском оптовом рынке Синьфади выявили  вспышку коронавируса. Большинство заразившихся - работники торговых точек, а также лица, находившиеся с ними в тесном контакте.
 
 
В связи с этим в отдельных районах Пекина усилены меры контроля. На данный момент проведены порядка 200 тысяч тестов на коронавирус.

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Теги: вакцина, Китай, эпидемия, Пекин, Коронавирус, вспышка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ГyнВсемогущий    16.06.2020, 07:11
Оценка:  -22
ГyнВсемогущий
Заебaли вы уже своим коронавирусом!
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