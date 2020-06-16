Власти США возобновляют смертную казнь

В последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. При этом высшая мера наказания применялась на уровне штатов.

Генеральный прокурор США Уильям Барр распорядился привести в исполнение четыре смертных приговора, для осужденных на федеральном уровне. Об этом говорится в пресс-релизе Минюста, опубликованном 15 июня.

"Четыре убийцы, даты казни которых были установлены сегодня, прошли через полное судебное разбирательство в соответствии с нашей конституцией и законами. Мы обязаны жертвам этих ужасных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия", - заявил Барр.

Как уточнили в Минюсте США, речь идет о четырех преступниках, приговоренных к смерти за убийство детей. Двое из них также были признаны виновными в изнасиловании несовершеннолетних.

Казни осужденных запланированы на 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа этого года.

По данным СМИ, в последний раз федеральные власти США приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций.

При этом в последние годы высшая мера наказания применялась на уровне властей штатов.

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