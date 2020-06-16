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Власти США возобновляют смертную казнь

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В последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. При этом высшая мера наказания применялась на уровне штатов.
Федеральные власти США возобновляют смертную казнь в июле
Федеральные власти США возобновляют смертную казнь в июле
Getty Images
 
Генеральный прокурор США Уильям Барр распорядился привести в исполнение четыре смертных  приговора, для осужденных на федеральном уровне. Об этом говорится в пресс-релизе Минюста, опубликованном 15 июня.
 
"Четыре убийцы, даты казни которых были установлены сегодня, прошли через полное судебное разбирательство в соответствии с нашей конституцией и законами. Мы обязаны жертвам этих ужасных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия", - заявил Барр.
 
Как уточнили в Минюсте США, речь идет о четырех преступниках, приговоренных к смерти за убийство детей. Двое из них также были признаны виновными в изнасиловании несовершеннолетних.
 
Казни осужденных запланированы на 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа этого года.
 
По данным СМИ, в последний раз федеральные власти США приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций.
 
При этом в последние годы высшая мера наказания применялась на уровне властей штатов.
 
 
Напомним, в конце июля 2019 года министерство юстиции США сообщило о возобновлении исполнения смертных приговоров на федеральном уровне после перерыва почти в 20 лет. 

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Теги: США, казнь, смертная казнь, преступники
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ГyнВсемогущий    16.06.2020, 07:25
Оценка:  0
ГyнВсемогущий
"Сверхдержава"она такая.Демократия во всей красе!)))))
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