Украина предотвратила убийство журналиста в Грузии
Информация о готовящемся покушении на Габуния поступила грузинским спецслужбам из Украины.
Грузинские спецслужбы 12 июня задержали в Тбилиси российского гражданина Васамбека Бокова по подозрению в подготовке покушения на журналиста телеканала Мтавари архи Гиорги Габуния. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщило издание Джам.
Ликвидация Габуния планировалась и координировалась в Украине, а управление происходило из Чечни, сказал директор телеканала Мтавари архи Ника Гварамия.
По его словам, сначала грузинская сторона расценила полученную информацию как провокацию грузинского лобби в Украине. Однако защиту Габуния все-таки обеспечили.
Он стал известен за пределами Грузии после того как 7 июля 2019 года в эфире телекомпании Рустави-2 обругал матом президента России Владимира Путина.
Лидер Чечни Рамзан Кадыров предупредил Габуния о последствиях сразу после скандальной передачи с бранью в адрес Владимира Путина. Тогда Кадыров посоветовал грузинскому журналисту понадежнее спрятаться.
Напомним, ранее в Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство гражданина одной из стран Евросоюза и задержали организатора преступления.
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