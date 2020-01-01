Премьер Кыргызстана ушел в отставку после скандала

Правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе правительства.

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев написал заявление об отставке. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщило правительство страны.

Абылгазиев объяснил свое решение обвинениями в причастности к нарушениям при переоформлении радиочастот. По словам премьера, он хочет избежать упреков в возможном давлении на следствие.

"Я уже говорил и еще раз хочу особо подчеркнуть, что не имею никакого отношения к этому делу, а прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований", - заявил он.

Дело о частотах расследует военная прокуратура Кыргызстана. Речь идет о покупке оператором сотовой связи ОсОО Скай Мобайл (торговая марка российского сотового оператора Beeline) за $1,8 млн компании AlaTV, которая владела частотой в 200 МГц.

Новый владелец в марте 2020 года переоформил частоту под работу 4G-интернета. По некоторым данным, в итоге радиочастоты обошлись Билайну лишь в $9,3.

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