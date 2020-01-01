Премьер Кыргызстана ушел в отставку после скандала
Правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе правительства.
Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев написал заявление об отставке. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщило правительство страны.
Абылгазиев объяснил свое решение обвинениями в причастности к нарушениям при переоформлении радиочастот. По словам премьера, он хочет избежать упреков в возможном давлении на следствие.
"Я уже говорил и еще раз хочу особо подчеркнуть, что не имею никакого отношения к этому делу, а прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований", - заявил он.
Дело о частотах расследует военная прокуратура Кыргызстана. Речь идет о покупке оператором сотовой связи ОсОО Скай Мобайл (торговая марка российского сотового оператора Beeline) за $1,8 млн компании AlaTV, которая владела частотой в 200 МГц.
Новый владелец в марте 2020 года переоформил частоту под работу 4G-интернета. По некоторым данным, в итоге радиочастоты обошлись Билайну лишь в $9,3.
Ранее сообщалось, что в Кыргызстане заваривают двери подъездов многоквартирных домов из-за подозрений на коронавирус. Двери открывают, когда доставляют лекарства и продукты питания.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент