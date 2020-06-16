КНДР взорвала межкорейский офис связи - Сеул

Министерство объединения Южной Кореи во вторник, 16 июня, заявило о подрыве КНДР межкорейского офиса связи в городе Кэсон, сообщает Yonhap .

"КНДР в 14:49 по местному времени (08:49) осуществила подрыв здания межкорейского офиса связи в Кэсоне", - говорится в заявлении.

Ранее издание сообщило о взрывах и столбе дыма в районе города Кэсон.

В связи с этим южнокорейские военные усилили наблюдение за КНДР, войска приведены в состояние повышенной готовности.

Напомним, на прошлой неделе власти КНДР объявили о прекращении контактов с Южной Кореей по всем существующим каналам связи. Решение Пхеньяна вызвали пропагандистские листовки, которые забросили южнокорейские активисты.

Также Пхеньян заявил о намерении вернуть военных в демилитаризованную зону.