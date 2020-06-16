Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

КНДР взорвала межкорейский офис связи - Сеул

Комментариев: 1
На прошлой неделе власти КНДР объявили о прекращении контактов с Южной Кореей, а сегодня уничтожили переговорный офис.
Приграничный город Кэсон
Приграничный город Кэсон

Министерство объединения Южной Кореи во вторник, 16 июня, заявило о подрыве КНДР межкорейского офиса связи в городе Кэсон, сообщает Yonhap.

"КНДР в 14:49 по местному времени (08:49) осуществила подрыв здания межкорейского офиса связи в Кэсоне", - говорится в заявлении.

Ранее издание сообщило о взрывах и столбе дыма в районе города Кэсон.

В связи с этим южнокорейские военные усилили наблюдение за КНДР, войска приведены в состояние повышенной готовности.

Напомним, на прошлой неделе власти КНДР объявили о прекращении контактов с Южной Кореей по всем существующим каналам связи. Решение Пхеньяна вызвали пропагандистские листовки, которые забросили южнокорейские активисты.

Также Пхеньян заявил о намерении вернуть военных в демилитаризованную зону.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Северная Корея, Южная Корея, КНДР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Vixerunt    16.06.2020, 10:59
Оценка:  +4
Vixerunt
глупые северные обезьяны живущие в нищете и изоляции; напоминает СССР 30-х годов.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь