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Секс перестает интересовать людей - исследование

Комментариев: 2
Каждый третий парень в возрасте 18-24 не имел сексуальной активности на протяжении последнего года.
Секс перестает интересовать людей - исследование

Молодежь перестает интересоваться сексом. К такому выводу пришли ученые Каролинского института в Стокгольме, сообщает JAMA Network Open.

В ходе исследования в период с 2000 по 2018 года проводили регулярные опросы 10 тысяч разных мужчин и женщин в возрасте от 18 до 44. Их спрашивали о количестве сексуальных контактов и партнеров за прошлый год.

Оказалось, что молодежь стремительно теряет интерес к сексу. Так, более трети американцев в возрасте 18-24 лет сообщали, что за последний год не имели сексуальных контактов. Эти данные на 63% больше, чем в 2002.

Также недостаток сексуальной активности вырос и среди представителей обоих полов в возрасте от 25 до 34 лет.

Среди возможных причин такой тенденции специалисты называют стресс из-за учебы и работы, а также разнообразие сольных развлечений в "виртуальном мире".

Ранее сообщалось, что ученые выяснили как карантин повлиял на сексуальную жизнь людей. Также Корреспондент писал о том, что порно полезно для женского организма.

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Теги: секс, ученые, молодежь, исследования, сексуальность
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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мидори    16.06.2020, 12:07
Оценка:  0
мидори
просто женщинам подавай принца
Graddfeydd    16.06.2020, 11:51
Оценка:  +1
Graddfeydd
Еще бы китайцев и индусов к презервативам приучить, а то на эти две оравы приходится почти 36% населения планеты...
Максим    16.06.2020, 11:27
Оценка:  +1
Максим
Ну ниче...зато меньше СПИДозных будет
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