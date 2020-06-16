Секс перестает интересовать людей - исследование

Каждый третий парень в возрасте 18-24 не имел сексуальной активности на протяжении последнего года.

Молодежь перестает интересоваться сексом. К такому выводу пришли ученые Каролинского института в Стокгольме, сообщает JAMA Network Open.

В ходе исследования в период с 2000 по 2018 года проводили регулярные опросы 10 тысяч разных мужчин и женщин в возрасте от 18 до 44. Их спрашивали о количестве сексуальных контактов и партнеров за прошлый год.

Оказалось, что молодежь стремительно теряет интерес к сексу. Так, более трети американцев в возрасте 18-24 лет сообщали, что за последний год не имели сексуальных контактов. Эти данные на 63% больше, чем в 2002.

Также недостаток сексуальной активности вырос и среди представителей обоих полов в возрасте от 25 до 34 лет.

Среди возможных причин такой тенденции специалисты называют стресс из-за учебы и работы, а также разнообразие сольных развлечений в "виртуальном мире".

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