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Появились видео последней ссоры профессора-расчленителя с любовницей

Комментариев: 1
В деле Соколова появились новые доказательства.
Анастасия Ещенко заявила, что не любит Соколова
Анастасия Ещенко заявила, что не любит Соколова
скриншот видео

На популярном видеохостинге Youtube появилась видеозапись последней ссоры питерского профессора Олега Соколова с убитой и расчлененной им любовницей Анастасией Ещенко.

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На ролике Анастасия утверждает, что больше не любит Соколова и настаивает на том, чтобы тот выпустил ее из квартиры. Соколов в свою очередь не желает отпускать ее.

Далее девушка просит его уйти с дороги, но доцент начинает ее бить. Затем Ещенко заявляет, что он не имеет на это права. 

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Вероятно, что запись была сделана самим Соколовым на мобильный телефон незадолго до совершения им убийства.

Напомним, историк-расчленитель Соколов начал писать роман и предложил тюрьме сделку. Соколов хочет, чтоб ему позволили работать за компьютером.

 

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Теги: Соколов, Ещенко, убийство, Наполеон
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    16.06.2020, 13:40
Оценка:  0
Колишній-східняк
В "Молчании ягнят" тоже был такой профессор....
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