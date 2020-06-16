Появились видео последней ссоры профессора-расчленителя с любовницей

В деле Соколова появились новые доказательства.

На популярном видеохостинге Youtube появилась видеозапись последней ссоры питерского профессора Олега Соколова с убитой и расчлененной им любовницей Анастасией Ещенко.

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На ролике Анастасия утверждает, что больше не любит Соколова и настаивает на том, чтобы тот выпустил ее из квартиры. Соколов в свою очередь не желает отпускать ее.

Далее девушка просит его уйти с дороги, но доцент начинает ее бить. Затем Ещенко заявляет, что он не имеет на это права.

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Вероятно, что запись была сделана самим Соколовым на мобильный телефон незадолго до совершения им убийства.

Напомним, историк-расчленитель Соколов начал писать роман и предложил тюрьме сделку. Соколов хочет, чтоб ему позволили работать за компьютером.

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