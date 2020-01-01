Научное издание США показало инструкцию по уничтожению памятников расистам

Ученые предложили желающим сносить памятники использовать физический или химический метод.

Американское научно-популярное издание Popular Mechanics опубликовало материал, где говорится как правильно валить памятники расистам.

Статья вышла после того, как недавно по всему миру протестующие уничтожали монументы, связанные с расизмом.

"Если вы обнаружите, что оказались возле памятника, который, по вашему мнению, вам больше не нравится, мы попросили ученых найти самые лучшие и безопасные способы опустить его на землю, чтобы никто не пострадал, за исключением, конечно, неодушевленного расиста, который был бы мертв в любом случае", - сказано в статье.

Ученые предлагают валить памятники с использованием или физического, или химического подхода.

В случае применения физического подхода, специалисты предлагают собрать около 70 человек, воспользоваться специальными ремнями, которые стоит закрепить на голове или шеи статуи. Далее необходимо разделиться на две группы и раскачивать памятник вперед-назад. При этом важно рассчитать, чтобы первый человек из каждой группы стоял достаточно далеко от монумента, чтобы тот, падая, не задел его.

В случае применения химического подхода, рекомендуется использовать термитную смесь. Это порошкообразная смесь алюминия (реже магния) с оксидами различных металлов (обычно железа). При помощи двух ведер без дна смесь необходимо закрепить вокруг лодыжек памятника. После этого они растопятся, а скульптура упадет.

Отметим, что тема борьбы с расизмом стала популярна в последнее воемя после инцидента, который случился в США. Полицейские при задержании убили афроамериканца.

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