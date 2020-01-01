На границе Индии и Китая подрались военные, есть жертвы

На границе между двумя странами произошла жесткая рукопашная схватка с применением камней.

Полковник и два солдата индийской армии были убиты во время конфликта с китайскими военными в понедельник вечером в спорной долине Галван. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на минобороны Индии во вторник, 16 июня.

Отмечается, что инцидент произошел в высокогорном районе Ладакх, который находится рядом с контролируемым Китаем Тибетом. Это – часть региона Кашмир, на который имеют территориальные претензии обе стороны.

"Во время процесса деэскалации, проходящего в долине Галван, вчера вечером произошло ожесточенное противостояние, приведшее к жертвам. Среди погибших с индийской стороны – офицер и два солдата. Высокопоставленные военные обеих сторон в настоящее время встречаются на месте, чтобы разрядить обстановку", – говорится в заявлении.

Утверждается, что стрельбы не было. Произошла жесткая рукопашная схватка с применением камней.

По данным индийских СМИ, погибшие и раненые есть также и с китайской стороны, но Пекин пока не комментирует инцидент в долине Галван.

Между Китаем и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.

Самое серьезное за последние годы противостояние между двумя странами произошло летом 2017 года, когда рабочие из Китая приступили к прокладке автомобильного шоссе через спорное плато Доклам – горный участок на схождении границ Китая, Индии и Бутана. Тогда власти Бутана выразили протест, который был проигнорирован китайской стороной.

После этого в дело вмешалась Индия: ее военнослужащие перешли государственную границу и после короткой стычки вытеснили с плато военных Китая. Спустя несколько месяцев, после серии консультаций внешнеполитические ведомства Индии и КНР сообщили о достижении договоренности по разведению сил в Докламе.

Также сообщалсь, что в прошлом месяце произошла массовая драка пограничных патрулей Индии и Китая. В побоище участвовали около 150 человек. Пострадали 13 военных.

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