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В НАТО отреагировали на сокращение войск США в Германии

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Присутствие войск США и Канады в Европе усиливает трансатлантический союз, считает Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг планирует обсудить вывод американских войск из ФРГ на министерской встрече НАТО
Йенс Столтенберг планирует обсудить вывод американских войск из ФРГ на министерской встрече НАТО

В интересах США сохранять свое военное присутствие в Европе. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе накануне министерской встречи стран-членов альянса, сообщает Европейская правда во вторник, 16 июня.

В частности, Столтенберг комментировал недавнее объявление американского президента Дональда Трампа о сокращении контингента США в Германии.

"Президент Трамп и я обсудили этот вопрос на прошлой неделе по телефону. Мой месседж таков: присутствие США в Европе – в интересах Европы, но также и США", – заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что присутствие войск США и Канады в Европе усиливает трансатлантический союз, но также является проецированием мощи США на европейском континенте.

"Мир и стабильность в Европе важны также и для Северной Америки", – добавил Столтенберг.

Он отметил, что пока не известно, когда и как США планируют воплотить это решение.

"Президент объявил то, что он объявил, но пока не решено, как и когда это решение будет имплементировано. Я ожидаю, что мы обсудим этот вопрос на предстоящей министерской встрече", – резюмировал генсек.

Накануне Трамп подтвердил, что сократит численность американских войск в Германии до 25 тысяч. Свое решение глава Белого дома объяснил тем, что Берлин платит в НАТО только 1% процент от ВВП, хотя должен платить 2%. Таким образом, как считает Трамп, ФРГ подводит альянс.

В свою очередь, глава МИД  Германии Хайко Маас назвал сокращение американского контингента неудивительным, охарактеризовав отношения двух стран как сложные.

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Теги: Европа, США, НАТО, Германия, войска, ФРГ, Йенс Столтенберг
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Источник: korrespondent.net

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