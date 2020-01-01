В США появились антикоронавирусные спортзалы

Американские любители спорта после ослабления карантина снова смогут посещать спортзалы, но с определенными ограничениями.

В спортзале в Калифорнии создали персональные ячейки для занимающихся спортом. Об этом сообщает KTLA5.

Пространство спортивного зала разделено обычной клеенкой. В каждой из ячеек есть индивидуальный набор гантелей и другого оборудования.

Из-за такого режима соблюдения дистанции, одновременно заниматься теперь могут вдвое меньше людей.

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