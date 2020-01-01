В США появились антикоронавирусные спортзалы
Американские любители спорта после ослабления карантина снова смогут посещать спортзалы, но с определенными ограничениями.
В спортзале в Калифорнии создали персональные ячейки для занимающихся спортом. Об этом сообщает KTLA5.
Пространство спортивного зала разделено обычной клеенкой. В каждой из ячеек есть индивидуальный набор гантелей и другого оборудования.
Из-за такого режима соблюдения дистанции, одновременно заниматься теперь могут вдвое меньше людей.
Ранее сообщалось, что "самая сексуальная спортсменка" возобновила тренировки.
Также Корреспондент писал о различных способах занятий спортом на карантине.
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