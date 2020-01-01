Столтенберг: Новый статус Украины не решает спор с Венгрией

Предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями не решает вопрос о блокировании Венгрией заседаний Комиссии Украина-НАТО.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями, отметив, что она это заслужила, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 16 июня.

"Союзники по НАТО приняли решение предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями, потому что Украина доказала, что она очень ценный партнер для НАТО. Это – путь дальнейшего углубления нашего партнерства с Украиной", - сказал он накануне онлайнзаседания министров обороны альянса.

При этом он отметил, что проблема блокирования заседаний Комиссии Украина-НАТО Венгрией по причине языкового закона еще не решена.

"Это то, что мы еще должны решить, и я надеюсь, что мы найдем это решение", - сказал Столтенберг.

Напомним, на прошлой неделе Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО. Данный статус предполагает углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.

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