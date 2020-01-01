В Грузии впервые с начала пандемии ни единого случая COVID

В стране впервые с 26 февраля не зафиксировали ни одного случая коронавирусной инфекции. Много людей выздоровели.

За 3,5 месяца ни единого случая заболевания

В Грузии впервые за последние 3,5 месяца не выявили ни одного нового случая COVID-19.

Об этом заявила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, пишут Новости-Грузия.

"Впервые с 26 февраля за последние сутки в Грузии не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса", - говорится в сообщении.

За сутки число тех, кто вылечились и выписались из больниц пациентов, составило 20. Общее количество тех, кто вылечились с начала пандемии, составляет 724 человека.

За все время эпидемии в Грузии количество лабораторно подтвержденных случаев вируса составляет 879. Летальных исходов зафиксировано 14.

Отмечается, что в режиме карантина еще находятся 2710 человек, а в стационаре под наблюдением - 267.

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