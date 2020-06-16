В Новой Зеландии впервые почти за месяц обнаружили COVID-19

Две женщины заболели после возвращения из путешествия в Великобританию. Ранее Минздрав страны сообщил о выздоровлении последнего больного COVID.

Новых случаев коронавируса не было в Новой Зеландии более трех недель AFP

В Новой Зеландии, которая одна из первых победила эпидемию коронавируса, снова обнаружили COVID-19. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает smh.com.au

Отмечается, что в стране впервые за 24 дня был подтвержден диагноз коронавирусная пневмония. Заболели две женщины из одной семьи, которые путешествовали в Великобританию.

После возвращения гражданки Новой Зеландии находились на самоизоляции. Тест на коронавирусную инфекцию они сдали в понедельник, а положительные результаты получили во вторник, 16 июня.

Напомним, всего с начала пандемии в Новой Зеландии заразились коронавирусом 1506 человек (учитывая два последних случая), 22 из них умерли.

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