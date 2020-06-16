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В Новой Зеландии впервые почти за месяц обнаружили COVID-19

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Две женщины заболели после возвращения из путешествия в Великобританию. Ранее Минздрав страны сообщил о выздоровлении последнего больного COVID.
Новых случаев коронавируса не было в Новой Зеландии более трех недель
Новых случаев коронавируса не было в Новой Зеландии более трех недель
AFP
В Новой Зеландии, которая одна из первых победила эпидемию коронавируса, снова обнаружили COVID-19. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает smh.com.au.
 
Отмечается, что в стране впервые за 24 дня был подтвержден диагноз коронавирусная пневмония. Заболели две женщины из одной семьи, которые путешествовали в Великобританию.
 
После возвращения гражданки Новой Зеландии находились на самоизоляции. Тест на коронавирусную инфекцию они сдали в понедельник, а положительные результаты получили во вторник, 16 июня.
 
Напомним, всего с начала пандемии в Новой Зеландии заразились коронавирусом 1506 человек (учитывая два последних случая), 22 из них умерли.
 
Ранее в июне сообщалось, что в Новой Зеландии выздоровел последний больной с COVID. Таким образом, в стране не числилось ни одного зараженного коронавирусом.
 
С 9 июня страна сняла все карантинные ограничения, кроме открытия границ.
 

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Теги: Новая Зеландия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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