Массовые захоронения нашли после отступления армии генерала Хафтара. Десятки людей были погребены заживо.

Возле города Тархуна в Ливии нашли восемь свежих братских могил. Об этом сообщает миссия ООН в Ливии в Twitter во вторник, 16 июня.

При этом десятки людей были похоронены заживо. Глава МВД в ливийском Правительстве национального согласия (сформированном при поддержке ООН и Запада) Фатхи Башага заявил, что также среди могил был найден контейнер, внутри которого обнаружены сожженные заключенные.

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что “глубоко потрясен” находкой. Генсек призвал власть в Триполи расследовать это происшествие, а тела погибших, после установления их личностей и причин смерти, вернуть родным.

Массовые захоронения были обнаружены после отступления войск генерала Хафтара, которые ранее уже обвинялись в военных преступлениях.

Cмотрите фотогалерею: В Ливии обнаружили восемь свежих братских могил

Напомним, что ранее в Ливии неизвестные захватили крупнейшее месторождение нефти. Вооруженные отряды принадлежат к Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, утверждают арабские СМИ.

Также сообщалось, что в Триполи за день от взрывов мин погибли семь человек, еще 10 ранены. Власти призвали гражданских повременить с возвращением домой после обусловленного военными действиями отселения.

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