Подрыв узла связи Северной Кореей попал на видео

Совершенный КНДР подрыв межкорейского узла связи в городе Кэсон на Корейском полуострове попал на видео. Ролик опубликовала журналист Виктория Ким в Twitter.

Ролик распространило Министерство обороны Южной Кореи. На кадрах виден момент взрыва и обрушение зданий. Также виден столб дыма.

Северокорейская сторона планировала взрыв заранее и открыто его анонсировала, называя межкорейский узел бесполезным.

Dramatic video from South Korea's Ministry of National Defense showing North Korea blowing up the liaison office with South Koreahttps://t.co/HIMAMG16uE pic.twitter.com/Vn6CCbG9tZ