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Подрыв узла связи Северной Кореей попал на видео

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После объявления КНДР о прекращении контактов с Южной Кореей был уничтожен межкорейский переговорный узел.

Совершенный КНДР подрыв межкорейского узла связи в городе Кэсон на Корейском полуострове попал на видео. Ролик опубликовала журналист Виктория Ким в Twitter.

Ролик распространило Министерство обороны Южной Кореи. На кадрах виден момент взрыва и обрушение зданий. Также виден столб дыма.

Северокорейская сторона планировала взрыв заранее и открыто его анонсировала, называя межкорейский узел бесполезным.

 

 
 

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Теги: видео, взрыв, КНДР, Корея
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Источник: korrespondent.net

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