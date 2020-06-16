Подрыв узла связи Северной Кореей попал на видео
После объявления КНДР о прекращении контактов с Южной Кореей был уничтожен межкорейский переговорный узел.
Совершенный КНДР подрыв межкорейского узла связи в городе Кэсон на Корейском полуострове попал на видео. Ролик опубликовала журналист Виктория Ким в Twitter.
Ролик распространило Министерство обороны Южной Кореи. На кадрах виден момент взрыва и обрушение зданий. Также виден столб дыма.
Северокорейская сторона планировала взрыв заранее и открыто его анонсировала, называя межкорейский узел бесполезным.
Dramatic video from South Korea's Ministry of National Defense showing North Korea blowing up the liaison office with South Koreahttps://t.co/HIMAMG16uE pic.twitter.com/Vn6CCbG9tZ— Victoria Kim (@vicjkim) June 16, 2020
Ранее сообщалось, что КНДР взорвала межкорейский офис связи.
Также Корреспондент писал, что КНДР хочет вернуть военных в демилитаризованную зону.
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