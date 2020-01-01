В Сирии во время патрулирования подорвался БТР

На самодельном взрывном устройстве при совместном патрулировании подорвался БТР военной российской полиции.

В Сирии подорвался бронетранспортер БТР-82А военной полиции РФ. Ролик опубликовал Телеграм-канал Военный Осведомитель.

Бронетранспортер подорвался на самодельном взрывном устройстве во время совместного патрулирования российских и турецких военных трассы в Сирии.

На кадрах ролика видно, что БТР не может передвигаться самостоятельно. Для его перевозки задействован турецкий тягач.

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