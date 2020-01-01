Польша и Германия не сошлись по Nord Stream-2

Главы МИД Германии и Польши Хайко Маас и Яцек Чапутович во вторник, 16 июня, не смогли согласовать единую позицию по проекту Северный поток-2 на встрече в Варшаве, сообщает ТАСС.

"Северный поток-2 - это проект, который Польша с самого начала критиковала, так как он не обеспечивает энергетическую безопасность и ставит в зависимость от поставок одного поставщика, которым является Газпром", - сказал Чапутович.

Он отметил, что газопровод угрожает странам Центральной и Восточной Европы, а также Украине.

"Мы должны стремиться к диверсификации и тому, чтобы этот проект не был реализован", - заявил Чапутович.

Он напомнил, что Польша реализует свой проект энергетической безопасности, в частности, строит газопровод Балтик пайп, расширяет терминалы СПГ и подписывает долгосрочные контракты с США. "Скоро будем полностью независимы от поставок газа из России", - отметил министр.

В свою очередь Маас заявил, что мнение Польши по этому вопросу для Германии "не является новым".

"Санкции, которые сейчас обсуждаются, на наш взгляд, носят экстерриториальный характер, мы их отвергаем", - сказал министр, комментируя намерения США ввести новые санкции против Северного потока-2.

Напомним, 4 июня в Сенате США появился законопроект о расширении санкций против Северного потока-2. Ожидается, что санкции затронут компании, которые страхуют российские суда, задействованные в завершении проекта, и предоставляют им портовые услуги.

Строительство газопровода было остановлено в декабре прошлого года после введения американских санкций.