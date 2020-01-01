В Ингушетии пять человек погибли в перестрелке

Среди погибших российские силовики – капитан полиции Адам Медов и его двоюродный брат – водитель батальона полиции.

Машины силовиков на месте стрельбы в Назрани Скриншот

В российской республике Ингушетия произошла стрельба в городе Назрань, в результате которой погибли пять человек и еще двое пострадали. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя республиканской больницы во вторник, 16 июня.

"Несмотря на оказанную экстренную помощь, один из доставленных с серьезным ранением умер. Ему проводили сложную операцию, он находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии", – сказал собеседник.

Он уточнил, что ранее в больнице скончались трое и еще один на месте происшествия. Сейчас в медучреждении находятся двое участников конфликта с серьезными ранениями.

В свою очередь Следственный комитет РФ сообщил, что по факту перестрелки в Назрани возбуждено уголовное дело.

"По данным следствия, 16 июня 2020 года примерно в 13 часов на окраине Альтиевского административного округа города Назрани произошла перестрелка с применением огнестрельного оружия между группой местных жителей, в результате которой четверо мужчин погибли, трое доставлены в лечебное учреждение с ранениями различной степени тяжести", – сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийству двух или более лиц, совершенное группой лиц (ч.2 ст.105 УК РФ).

По данным российских СМИ, от огнестрельных ранений скончались участковый уполномоченный отдела МВД РФ по Назрани капитан полиции Адам Медов и его двоюродный брат – водитель батальона полиции Управления вневедомственной охраны республиканской Росгвардии.

Причиной перестрелки в Назрани мог стать семейный конфликт между двумя родственниками из-за земли, сказал источник Интерфакса. Каждый из участников конфликта собрал сторонников.

Как сообщил агентству информированный источник, по предварительным данным, усугубление внутритейпового конфликта, длившегося несколько дней, спровоцировал участковый уполномоченный полиции Медов, который ударил ножом оппонента.

"После этого сторонники его оппонента открыли стрельбу", – сказал собеседник.

Задержан предполагаемый зачинщик Савангерей Медов – пожилой мужчина, инициировавший с двоюродным братом земельный спор.

На месте происшествия работают сотрудники центра по противодействию экстремизму и следователи.

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