Во Франции произошли столкновения чеченцев с местными жителями

Межэтнические столкновения в Дижоне продлились четыре дня. Французскому МВД пришлось вводить дополнительные подразделения полиции.

В Дижоне во Франции четыре дня подряд продолжались беспорядки с участием чеченцев и жителей квартала Грезий. Об этом сообщает BFMTV во вторник, 16 июня.

Накануне вечером МВД ввело дополнительные спецподразделения полиции в город. Причина конфликта между жителями квартала Грезий, выходцами из Северной Африки и чеченцами до конца не ясна.

Тем не менее, известно, что поводом для столкновений стало нападение в квартале Грезий на 16-летнего чеченца со стороны "представителя сообщества выходцев из Северной Африки": парня избили и угрожали ему оружием, якобы из-за его этнического происхождения. Это произошло 10 июня.

Уже 12 июня, около 11 вечера, приблизительно сотня чеченцев - преимущественно в балаклавах, вооруженные ножами, железными ломами и битами, пришли в местный кальян-бар, где, как они считали, находится виновник - мстить за избиение парня. Они устроили погром внутри и ранили трех человек. Тогда правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

Один и з полицейских позже рассказал журналистам, что чеченцы сначала без враждебности подошли к ним, объясняя, что нужно всего лишь "решить одно дело" и "восстановить справедливость" - и после этого разошлись. В тот вечер никого не задержали.

На следующий день "дилеры" и часть жителей квартала, якобы выходцы из Северной Африки, вышли "патрулировать улицы" и начали в соцсетях угрожать чеченцам. Те в свою очередь призвали соотечественников со всей Франции ехать на помощь в Дижон. В тот же день две стороны пытались переговорить между собой и разошлись, но вскоре произошла стрельба, в результате которой получил ранения управляющий местной пиццерии.

Около 200 вооруженных чеченцев вернулись 14 июня. Тогда вновь произошли столкновения с несколькими ранеными. Муниципальную полицию усилили дополнительными силами, но никаких задержаний не совершали, чтобы не нагнетать ситуацию.

Тогда 15 июня жители квартала вышли на улицы, сжигая машины и устраивая погромы - чтобы "убедить" чеченцев больше не возвращаться. На некоторых видеозаписях видно, как они стреляют в воздух из оружия, похожего на автоматы Калашникова. Полиция не исключает, что речь идет о настоящем оружии.

К вечеру понедельника в квартал ввели мощные силы полиции - 60 жандармов и несколько спецподразделений, всего более сотни правоохранителей. Участников беспорядков разогнали. Правоохранители открыли дело за "покушение на убийство организованной группой", "умышленные насильственные действия", "значительные нарушения порядка" и "подстрекательство к насильственным действиям".

За это время получили ранения как минимум шесть человек, сожгли десятки автомобилей.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер назвал недопустимыми действия нарушителей и пообещал "жесткий ответ". Сегодня на место отправился госсекретарь Лоран Нуньез для оценки ситуации.

В то же время оппозиция критикует МВД за несвоевременное реагирование, подчеркивая, что это демонстрирует неспособность властей поддерживать порядок.

Напомним, что ранее во Франции зарезали чеченского блогера, который критиковал Кадырова. На теле убитого обнаружили множественные раны груди, а на месте убийства - колющее оружие.

Также сообщалось, что в Германии задержали чеченцев по подозрению в организации теракта. Немецкие правоохранители провели масштабные обыски у подозреваемых в четырех федеральных землях. В обысках участвовали почти две сотни полицейских.

