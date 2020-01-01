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В Польше мужчина совершил самосожжение у Сейма

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Мужчина приехал к Сейму на велосипеде и облил себя горючим веществом. У него не было при себе никаких плакатов, и он не делал никаких заявлений перед поджогом.

В Польше мужчина поджег себя перед зданием Сейма, полицейские потушили огонь. Об этом сообщает RMF24.

Мужчина получил многочисленные ожоги. Очевидцы говорят, что он приехал к Сейму на велосипеде и облил себя горючим веществом.

Патрульные полицейские и прохожие повалили его на землю и потушили огонь. Причины инцидента пока неизвестны. У мужчины при себе не было никаких плакатов и перед тем как поджечь себя, он ничего не выкрикивал.

 

 
Также Корреспондент писал, что одесситка подожгла себя на улице.
 

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Теги: Польша, видео, Сейм Польши, Варшава, самосожжение
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Источник: korrespondent.net

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