Драка с камнями. Конфликт на границе Китая и Индии

Столкновения Индии и Китая впервые за десятилетия привели к жертвам, страны уже почти 60 лет оспаривают территорию в Гималаях и никак не могут договориться о границе.

Прямое столкновение между военными двух ядерных держав. Не часто такое встретишь в современном мире. Но вот в Гималаях подрались индийские и китайские военные. Инцидент произошел поздно вечером 15 июня, жертвы были с обеих сторон.

Корреспондент.net разбирался, что страны не поделили в горах.

Спорные земли

Территорию в Гималаях, на которой произошел конфликт, Индия и Китай оспаривают долгое время. В 1962 году из-за этой территории произошел военный конфликт на границе. В результате конфликта появилась линия фактического контроля между странами, но Индия и Китай не договорились точно о том, где именно она проходит.

Регион Аксайчин контролируется Китаем, который считает его частью провинции Синьцзян. Индия считает его частью своего региона Ладакх. В этом спорном районе Аксайчин — Ладакх и произошла новая стычка. Вообще конфликты там периодически возникают с того же 1962 года. Но при этом смертельных случаев в таких столкновениях не было больше 50 лет.

В 2017 году приграничный конфликт между двумя ядерными державами возобновился с новой силой из-за намерения Китая проложить новую дорогу в спорном регионе.

В начале мая 2020 года произошли стычки между пограничниками двух стран, после чего Пекин и Дели начали стягивать на границу тяжелую бронетехнику и подразделения регулярной армии.

Тогда в результате драки между китайскими и индийскими военными пострадали 13 человек.

В ход пошли камни

Новый инцидент произошел поздно вечером 15 июня, жертвы были с обеих сторон. Индийская армия заявила, что офицер и двое военных погибли в результате “конфронтации с применением насилия” с китайскими военными на линии фактического контроля. “Высокопоставленные военные представители обеих сторон в настоящее время встречаются на месте, чтобы разрядить обстановку”, — утверждают в индийской армии.

В ответ Министерство иностранных дел Китая призвало Индию не предпринимать односторонних действий и не создавать проблем. Представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь заявил, что имело место серьезное нарушение консенсуса, достигнутого двумя странами, когда индийские войска спровоцировали и напали на китайский персонал, что привело к серьезному физическому конфликту.

По данным источника индийского сайта Times Now, с китайской стороны было, как минимум, четыре жертвы и может быть еще две. Во время столкновения индийские и китайские военные толкались и бросали друг в друга камни.

Издание со ссылкой на свои источники пишет, что жертвы с индийской стороны погибли в результате падения в очень холодную реку и умерли от переохлаждения, а один из китайских солдат скончался от ран, полученных от брошенных в него камней.

В то же время, The Guardian пишет, что “неясно, были ли произведены выстрелы, или люди были убиты в рукопашном бою”.

Что это значит

Новые столкновения прошли спустя уже несколько месяцев усиленного наращивания обеими сторонами группировки войск в спорных приграничных районах, а также их попыток строительства тут постоянной логистической инфраструктуры для получения территориального преимущества, отмечает эксперт по международным вопросам Украинского института будущего Илия Куса.

“Инфраструктура и контроль над несколькими геостратегическими точками вдоль границы - в этом и суть столкновений. Для Китая не позволительно подпускать Индию к Каракорумскому перевалу, захват которого индийцами даст им огромное преимущество в потенциальной войне за счёт налаживания постоянного военного снабжения своих опорных баз. Для Индии такое же значение имеют спорные районы рядом с Бутаном и Непалом, где китайцы строят подъезды, шоссе и иную инфраструктуру для подвоза войск и усиления своей приграничной группировки, - отмечает Куса.

По его словам, в обеих странах пограничную эскалацию рассматривают в разрезе американско-китайского глобального противостояния. Особенно в Пекине, где усиленно раскачивают тезис о том, что это всё часть "новой холодной войны", и Индия не должна действовать по указке Вашингтона.