В Испании телекомпания исправила карту с "российским" Крымом
Испанская телерадиокомпания RTVE, которая ранее в инфографике обозначила аннексированный Крым частью России, оперативно исправила ошибку. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на своей странице в Facebook во вторник, 16 июня.
"Испанский вещатель #RTVE исправил географическую ошибку", – написала она.
Ранее во вторник Джапарова подтвердила, что RTVE опубликовала инфографику о распространении COVID-19, где Крым был обозначен частью РФ.
"Такие явления не допустимы. Посольство Украины в Мадриде уже обратилось к RTVE и МИД Испании с требованием исправить", – отметила она.
Cмотрите фотогалерею: В Испании телекомпания исправила карту с "российским" Крымом
Напомним, в мае подобную ошибку с "российским" Крымом сделала известная французская газета Le Monde. Издание также быстро исправило допущенную неточность.
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