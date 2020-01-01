В Испании телекомпания исправила карту с "российским" Крымом

Вещатель RTVE быстро исправил ошибку в инфографике после вмешательства украинского посольства в Испании.

В Испании подтвердили, что Крым – это Украина Эмине Джапарова / Facebook

Испанская телерадиокомпания RTVE, которая ранее в инфографике обозначила аннексированный Крым частью России, оперативно исправила ошибку. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на своей странице в Facebook во вторник, 16 июня.

"Испанский вещатель #RTVE исправил географическую ошибку", – написала она.

Ранее во вторник Джапарова подтвердила, что RTVE опубликовала инфографику о распространении COVID-19, где Крым был обозначен частью РФ.

"Такие явления не допустимы. Посольство Украины в Мадриде уже обратилось к RTVE и МИД Испании с требованием исправить", – отметила она.

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Напомним, в мае подобную ошибку с "российским" Крымом сделала известная французская газета Le Monde. Издание также быстро исправило допущенную неточность.

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