Демонстранты подожгли мусорные баки и перевернули автомобиль. Полиция задержала 16 человек.

В Париже произошли столкновения на демонстрации медработников

На протестах медработников в Париже, Франция, произошли столкновения между протестующими и полицией. Об этом сообщает BFMTV во вторник, 16 июня.

Когда процессия митингующих приблизилась к Дому инвалидов, начались беспорядки.

Инициаторами стали небольшие группы людей, некоторые из них были одеты в черное.

В частности, начались поджоги мусорных баков, был перевернут один из автомобилей, а в полицейских полетели различные предметы. Тогда полиция пустила в ход слезоточивый газ и окружила демонстрантов.

По состоянию на 16:00 были арестованы 16 человек, говорят в полиции и добавляют, что идентифицировали от 250 до 300 активных участников беспорядков.

Отметим, что медики вышли на протест после трехмесячного кризиса в сфере здравоохранения. Участники акции требуют вернуть 4 млрд евро, предусмотренные на медицинские нужды в бюджете Франции на 2020 год.

Cмотрите фотогалерею: В Париже произошли столкновения между протестующими медиками и полицией

Напомним, что ранее во Франции произошли столкновения чеченцев с местными жителями. Межэтнические столкновения в Дижоне продлились четыре дня. Французскому МВД пришлось вводить дополнительные подразделения полиции.

Также сообщалось, что американские протесты перекинулись во Францию. В Париже прошел многотысячный митинг протеста, полиция применила против его участников слезоточивый газ.

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