В Париже произошли столкновения между протестующими медиками и полицией
На протестах медработников в Париже, Франция, произошли столкновения между протестующими и полицией. Об этом сообщает BFMTV во вторник, 16 июня.
Когда процессия митингующих приблизилась к Дому инвалидов, начались беспорядки.
Инициаторами стали небольшие группы людей, некоторые из них были одеты в черное.
В частности, начались поджоги мусорных баков, был перевернут один из автомобилей, а в полицейских полетели различные предметы. Тогда полиция пустила в ход слезоточивый газ и окружила демонстрантов.
По состоянию на 16:00 были арестованы 16 человек, говорят в полиции и добавляют, что идентифицировали от 250 до 300 активных участников беспорядков.
Отметим, что медики вышли на протест после трехмесячного кризиса в сфере здравоохранения. Участники акции требуют вернуть 4 млрд евро, предусмотренные на медицинские нужды в бюджете Франции на 2020 год.
Cмотрите фотогалерею: В Париже произошли столкновения между протестующими медиками и полицией
Напомним, что ранее во Франции произошли столкновения чеченцев с местными жителями. Межэтнические столкновения в Дижоне продлились четыре дня. Французскому МВД пришлось вводить дополнительные подразделения полиции.
Также сообщалось, что американские протесты перекинулись во Францию. В Париже прошел многотысячный митинг протеста, полиция применила против его участников слезоточивый газ.
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