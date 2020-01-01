Разрешенные Трампом санкции против МУС неприемлемы - Боррель

В Евросоюзе призвали США изменить свою позицию, так как санкции являются "неприемлемыми и беспрецедентными по своему масштабу и содержанию".

Главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал "неприемлемыми" возможные санкции США в отношении сотрудников Международного уголовного суда. Об этом сказано в его заявлении, распространенном во вторник, 16 июня.

"Санкции в отношении тех, кто участвует в работе МУС, его сотрудников и членов их семей, а также лиц, связанных с МУС, являются неприемлемыми и беспрецедентными по своему масштабу и содержанию. Мы призываем США изменить свою позицию", - сказано в заявлении.

Боррель добавил, что "Евросоюз выражает серьезную озабоченность в связи с объявленными мерами и вновь заявляет о своей неизменной поддержке Международного уголовного суда".

"Руководя борьбой с безнаказанностью, МУС должен уметь работать независимо и беспристрастно. Евросоюз по-прежнему привержен защите суда от любого внешнего вмешательства, направленного на воспрепятствование курсу правосудия и подрыв международной системы уголовного правосудия", - отметил дипломат.

В настоящее время "укрепление международной системы уголовного правосудия является более важным, чем когда-либо", считает Боррель

"Евросоюз будет и впредь выступать за универсальность Римского статута и предложит всем государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о присоединении к МУС, чтобы положить конец безнаказанности за самые тяжкие преступления", - резюмировал глава дипломатии Евросоюза.

Ранее сообщалось, что 11 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, которым разрешил вводить экономические санкции против сотрудников МУС , расследующих военные преступления в Афганистане.

Напомним, прокурор Международного уголовного суда расследует предполагаемые военные преступления, совершенные в 2003-2014 годах в Афганистане, и возможную причастность к ним талибов, афганских властей, солдатов США и ЦРУ.

В марте текущего года МУС дал добро на проведение расследования.

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