Разрешенные Трампом санкции против МУС неприемлемы - Боррель
Главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал "неприемлемыми" возможные санкции США в отношении сотрудников Международного уголовного суда. Об этом сказано в его заявлении, распространенном во вторник, 16 июня.
"Санкции в отношении тех, кто участвует в работе МУС, его сотрудников и членов их семей, а также лиц, связанных с МУС, являются неприемлемыми и беспрецедентными по своему масштабу и содержанию. Мы призываем США изменить свою позицию", - сказано в заявлении.
Боррель добавил, что "Евросоюз выражает серьезную озабоченность в связи с объявленными мерами и вновь заявляет о своей неизменной поддержке Международного уголовного суда".
"Руководя борьбой с безнаказанностью, МУС должен уметь работать независимо и беспристрастно. Евросоюз по-прежнему привержен защите суда от любого внешнего вмешательства, направленного на воспрепятствование курсу правосудия и подрыв международной системы уголовного правосудия", - отметил дипломат.
В настоящее время "укрепление международной системы уголовного правосудия является более важным, чем когда-либо", считает Боррель
"Евросоюз будет и впредь выступать за универсальность Римского статута и предложит всем государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о присоединении к МУС, чтобы положить конец безнаказанности за самые тяжкие преступления", - резюмировал глава дипломатии Евросоюза.
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